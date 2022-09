Infoanlass zur geplanten Sanierung der Ortsdurchfahrt Eschlikon

Sanierung «Feedback ist äusserst wichtig»: Eschlikon informiert zur geplanten Sanierung der Ortsdurchfahrt Gemeindepräsident Bernhard Braun und Raffael Landi, Abteilungsleiter Planung und Verkehr beim Tiefbauamt des Kanton Thurgau, informierten am Samstag über die geplante Sanierung der Ortsdurchfahrt Eschlikon. Anwesend waren weniger Gäste, als sie erhofften. Christof Lampart 12.09.2022, 05.20 Uhr

Die Gäste des Informationsanlasses in Eschlikon. Bild: Christof Lampart

Es kamen am Samstag nicht wenige Frauen und Männer zum Informationsvormittag ins Schulhaus Wallenwil, wohl aber auch nicht ganz so viele, wie von den Organisatoren erhofft. Denn aktuell man sei noch in der Grobprojektstufe, in der man Vorbehalte und Anregungen vorbringen könne, so Eschlikons Gemeindepräsident Bernhard Braun. Dieser Meinung ist auch Raffael Landi, Abteilungsleiter Planung und Verkehr beim Tiefbauamt des Kanton Thurgau. Zu den Besucherinnen und Besuchers sagt er: