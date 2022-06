FDP nominiert Gemeinderat für Rickenbacher Gemeindepräsidium

Rickenbach Michael Bebie: FDP schickt heutigen Gemeinderat ins Rennen ums Gemeindepräsidium Am 25. September werden in der Gemeinde Rickenbach die Behördenmitglieder gewählt. Für die Nachfolge von Ivan Knobel schlägt die FDP Michael Bebie vor. Für die Wahl in den Gemeinderat unterstützt die Partei den Anwalt Kevin Bögli. 28.06.2022, 04.40 Uhr

Die FDP Rickenbach-Wilen stellt in einer Medienmitteilung ihre Kandidaten für die Behördenwahlen für die Amtsperiode 2023–2027 vor. Als Gemeindepräsident kandidiert der bisherige Gemeinderat Michael Bebie. Kevin Bögli will einen der Sitze im Gemeinderat haben.

Der 40-jährige Michael Bebie ist seit vier Jahren Mitglied des Gemeinderates, aktueller Vizegemeindepräsident und seit sechs Jahren in der Rechnungsprüfungskommission der Primarschulgemeinde Rickenbach aktiv, schreibt die Partei.

Erfahrung im Beruf und in der Politik

Als Elektroingenieur, Wirtschaftsabsolvent und Projektleiter verantwortet er beruflich Infrastruktur-, Anlagenbau- und IT-Projekte einer grossen Firma in der Region. Im Gemeinderat hat er die Renovation des Mehrzwecksaales geleitet und in mehreren Infrastruktur- und Strassenprojekten mitgearbeitet. Sein Fachwissen ist auch in die neuen Reglemente der Werke eingeflossen. Der Familienvater war lange aktiver Unihockeyspieler und im Verband auch Schiedsrichter in der NLA.

Michael Bebie ist in Wil aufgewachsen und wohnt seit 2007 in Rickenbach. Seine Ausbildung und Berufserfahrung kombiniert mit den Erfahrungen in zwei Behörden in Rickenbach bilden ideale Voraussetzungen für das Amt des Gemeindepräsidenten.

Auf öffentliches Recht spezialisiert

Kevin Bögli ist 1993 geboren, hat an der Universität St.Gallen sein Rechtsstudium abgeschlossen und 2021 das Thurgauer Anwaltspatent erworben. Er arbeitet in einer grösseren Thurgauer Rechtsanwaltskanzlei und spezialisiert sich auf verschiedene Gebiete des öffentlichen Rechts. Insbesondere berät und vertritt er private und öffentlich-rechtliche Mandantinnen und Mandanten in den Bereichen Bau, Strassen, Vergaben und Sozialwesen.

Seine Kompetenzen in diesen Themen bilden eine ideale Ergänzung für den Rickenbacher Gemeinderat, ist die FDP überzeugt. Kevin Bögli ist in Rickenbach aufgewachsen und wohnt in der neuen Mühle. Das Rickenbacher Urgestein war aktiver Fussballer im FC Rickenbach und ist noch immer ein grosser Fussballfan. Seine Freizeit verbringt er zudem gerne in den Bergen mit Skifahren oder Wandern. (pd/sas)