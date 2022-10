Reportage: Unterwegs in der Tankanlage in Tobel-Tägerschen

Reportage «Für den Ernstfall liegen Notfallpläne vor»: unterwegs zwischen den riesigen Türmen des Tanklagers Tägerschen René Gerber ist seit einigen Monaten der Leiter des Tanklagers in Tägerschen. Bei einem Rundgang erklärt Gerber die Funktionsweise der Anlage, warum sie trotz der angespannten Rohstofflage «die Guten» sind und warum die Zukunft des Tanklagers ungewiss ist. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.10 Uhr

René Gerber kontrolliert die Anlage. Bild: Ralph Ribi

«Das Wetter ist heute leider nicht ideal», merkt René Gerber an. Seine linke Hand umschliesst ein gelbgestrichenes Metallgeländer, in der rechten hält er ein rotes Klemmbrett. Sein Blick gleitet über die 31 Tanks des Tanklagers in Tägerschen. Er reicht nicht allzu weit, denn in einigen Metern Entfernung zieht sich eine Nebelschicht über die Felder des Hinterthurgau.

René Gerber, Leiter Tanklager Tägerschen. Bild: Ralph Ribi

Im Tanklager Tägerschen werden Bleifrei 95, Bleifrei 98, Diesel, Heizöl und verschiedene Additive gelagert. Momentan seien die Tanks, trotz der angespannten Rohstofflage, mit total 175 Millionen Liter gut gefüllt. Platz hat es für 250 Millionen Liter.

Der Leiter des Tanklagers deutet zu weiss gestrichenen Tanktürmen, dort werde Benzin gelagert. Weiss, damit sich das Benzin bei warmen Temperaturen weniger erwärmt. Früher, bei der Erbauung der Anlage vor rund 20 Jahren seien alle Tanks noch grüngrau gestrichen gewesen. Weshalb? Gerbers Schultern heben sich, er wisse nicht, was damals der Grund für diese Entscheidung war. «Vielleicht, damit sie sich besser in die Landschaft integrieren?», seine Mundwinkel heben sich.

René Gerber geht über eine metallene Treppe auf einen Tankturm. Bild: Ralph Ribi

Alle paar Minuten ertönt ein Piepton. Gerbers Gasmessungsgerät meldet sich. Wenn es in einem bestimmten Abstand piepst, ist das gemäss dem 49-Jährigen ein gutes Zeichen. Denn das Gerät zeige an, dass der Gaswert im grünen Bereich sei. Ohne einen Helm oder eine Schutzkappe, Leuchtweste und Sicherheitsschuhe sind Gerber und sein vierköpfiges Team nie unterwegs, wenn sie sich zwischen oder auf den Tanks bewegen.

Sicherheit ist das Wichtigste

Das Thema Sicherheit werde im Tanklager grossgeschrieben, so sind Handys auf dem Areal nicht erlaubt, Rauchen und Feuerzeuge aus erdenkbaren Gründen sowieso nicht. «Diese Leitung hier», Gerber deutet auf eine Metallleitung, die sich bei jedem Tank einmal umwickelt, «fungiert als Sprinkleranlage und dient dazu im Ernstfall, den Tank zu kühlen.» Er läuft über eine Verbindungsbrücke zum nächsten Tank. Diese verbinden alle Tanktürme miteinander, womit alle von oben sowie von unten gewartet werden können. Wartungsarbeiten sind alljährlich nötig. Mit neun Mineralölhändler, die bei der Tanklager Tägerschen AG als Aktionäre beteiligt sind, wird jährlich abgesprochen, welche Wartungen bei der rund 50-jährigen Anlage möglich sind. In diesem Jahr sind es vor allem Erneuerungen von Betonfundamenten.

Gerber deutet auf ein Häuschen, welches am Rand der Tankanlagen steht. Damit könne im Notfall gelöscht werden, so der Betriebsleiter. Denn in zwei Tanks sind sieben Millionen Liter Wasser gespeichert. Zu einem ernsten Zwischen- oder Unfall sei es jedoch noch nie gekommen.

Er wendet sich in die entgegengesetzte Richtung und blickt zum Bahnhof. Denn dort bringen Züge, im Auftrag der Mineralölfirmen Öl, Diesel oder Benzin für die Einlagerung. Gerber fährt fort und sagt, erst wenn die Züge komplett anhalten, könne deren Inhalt über entsprechende Rohre in die Tanks umgeleitet werden. Vieles sei dabei noch Handarbeit.

Von den Leitungen am Bahnhof gelangen die Rohstoffe in die Tanklager. Bild: Ralph Ribi

Gerber geht über eine metallene Treppe an der Aussenseite des Tanks zurück in Richtung Zentrale. Dabei passiert er ein Becken, bei dem ein Teil des Wassers abgepumpt wird. Der Leiter sagt:

«Das Wasser ist wichtig, somit sehen wir bei den täglichen Kontrollgängen, ob ein Tankturm ein Leck hat.»

Jedoch dürfe das Becken nicht zu viel Wasser fassen, denn das ist schlecht für das Material der Tanks. Diese bestehen aus Metall, Beton und werden in einer speziellen Farbe gestrichen.

Eine Arbeit die täglich herausfordert

In der Schaltzentrale kontrollieren zwei Mitarbeiter die Anlage. Sollte etwas nicht stimmen, könnten sie so sofort reagieren. Die Mitarbeitenden arbeiten in zwei Schichten, doch gemäss Gerber ist es ein Job, der einen rund um die Uhr fordert. «Für den Ernstfall liegen Notfallpläne vor», meint der Leiter und ergänzt:

«Mit der Feuerwehr proben wird auch mindestens einmal im Jahr ein Notfallszenario.»

Doch dem Leiter aus Kollbrunn sagen nicht nur der Kundenkontakt und der enge Austausch aller Beteiligten der Branche zu, sondern sein Herz schlägt nicht zuletzt für verschiedenste motorisierte Fahrzeuge.

Von der Zentrale aus wird die Anlage überwacht. Bild: Ralph Ribi

Alle Bereiche der Anlage sind videoüberwacht. Dabei flimmert gerade ein Tanklastwagen über den Bildschirm des Kontrollraumes. Bruno Lenggenhager tankt seinen Lastwagen voll. Das macht er je nachdem bis zu fünfmal täglich, bei unterschiedlichen Tanklagern, wie beispielsweise auch im Tanklager in Lengwil. Eine volle Tankladung dauert 20 Minuten. Dabei muss er alle 30 Sekunden auf einen blinkenden Knopf an der Wand drücken. «Damit alle wissen, dass ich noch hier bin», sagt Lenggenhager. Den Auftrag für das Füllen des Tanklastwagens erhält er von seinem Arbeitgeber. Die Rohstoffe gelangen anschliessend zum Endverbraucher oder zu Tankstellen.

Neben Lenggenhager hängt ein Schild, das die Mitarbeitenden daran erinnert, stets lange Kleidung zu tragen. «Um die Haut vor beispielsweise Benzin zu schützen», merkt Gerber an. Weiter müssen die Tanklastwagenfahrenden alle fünf Jahre einen ADR-Kurs durchführen. Dieser erlaubt den Transport von gefährlichen Gütern. Der Zugang zum Tanklager ist nur mit einer entsprechenden Nummer der Mineralölfirmen möglich.

Eine ungewisse Zukunft

Dass Privatpersonen hier einfach einen Kanister abfüllen könnten, ist schlicht unmöglich.

«Einzig der Bund könnte entscheiden, welche Unternehmen in einer Notsituation von hier Rohstoffe beziehen könnten.»

Von der aktuellen Situation einer Rohstoffverknappung merke das Tanklager aber generell wenig. Aktuell werde, im Vergleich zu den Vorjahren, jedoch wieder eine erhöhte Nachfrage an Rohstoffen verzeichnet. Die Lieferungen via Zug treffen jedoch nicht immer wie angekündigt ein. Hier sei gemäss Gerber jedoch der Hauptgrund vor allem die Baustellen in Deutschland.

Bruno Lenggenhager füllt den Tanklastwagen. Bild: Ralph Ribi

Mit einem leichten Lächeln auf den Lippen löst Gerber seinen Blick vom Bildschirm. Momentan seien sie eher wieder «die Guten» und man sei vermehrt froh, auf die Rohstoffe zurückgreifen zu können. Doch wie lange das anhalte und wie lange das Tanklager generell noch eine Zukunft habe, sei aus seiner Sicht ungewiss. «Es kann sein, dass hier in 20 Jahren Schluss ist.» Er ergänzt: «Für die Zukunft würde ich mir eine gute Mischung aus erneuerbarer und fossiler Energie wünschen», sagt der Leiter, während er seine Warnschutzjacke aufhängt und seinen Schutzhelm verräumt. Auf Gerber warten Büroarbeiten. In nächster Zeit bleibe auf alle Fälle genug zu tun.

Das Tanklager in Tägerschen. Bild: Ralph Ribi

