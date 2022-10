Rechtsstreit Kredit zum Hochwasserschutz muss in Wilen nicht vors Volk – doch der Beschwerdeführer gibt nicht auf Das Gericht bestätigt, dass die Gemeinde Wilen die Kosten für die Beteiligung am regionalen Hochwasserschutz-Projekt als gebunden klassifizieren durfte. Trotzdem könnte es noch lange blockiert sein. Wie es nun in Rickenbach und Wilen weitergeht. Pablo Rohner 27.10.2022, 11.30 Uhr

Nach dem Unwetter im Juni 2015 standen auf der A1 bei Wil Autos im Schlamm. Rund um Wil soll der Hochwasserschutz verbessert werden. Bild: Ennio Leanza/ Keystone

Der Kredit für die Beteiligung der Gemeinde Wilen am Projekt Hochwasserschutz Region Wil muss nicht vors Volk. Eine Stimmrechtsbeschwerde hatte dies verlangt. Nun hat das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau entschieden, dass Wilen die Kosten für die entsprechenden Massnahmen und die Revitalisierung von Bächen zu Recht als gebunden qualifiziert hat. Ausgaben können als gebunden qualifiziert werden, wenn sie zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben zwingend sind.

Gemäss einer Mitteilung der Thurgauer Staatskanzlei kam das Gericht zum Schluss, dass «bei der Frage, ob und wie das Vorhaben realisiert werden muss» kein Spielraum besteht. Damit wird die Stimmrechtsbeschwerde des Wileners Leonardo Venturini in zweiter Instanz abgewiesen, nachdem dies bereits der Kanton Thurgau getan hatte. Venturini wollte erwirken, dass in Wilen über den Kredit, der sich auf über 5 Millionen Franken beläuft, abgestimmt wird.

In Rickenbach wird trotzdem abgestimmt

So geschieht es in der Nachbargemeinde Rickenbach. Nach der Stimmrechtsbeschwerde des ehemaligen Gemeinderats Georg Züblin entschied die Gemeinde im Frühling, dass über die Beteiligung Rickenbachs abgestimmt werden soll. Und dabei bleibt es, wie Gemeindepräsident Ivan Knobel nun auf Anfrage bestätigt. Am 7. Dezember befindet die Stimmbevölkerung Rickenbachs über die Kosten von 3,4 Millionen Franken für die Beteiligung ihrer Gemeinde am Gesamtprojekt.

Denn, obwohl der Entscheid des Verwaltungsgerichts vom Kanton als «wegweisend für die kommenden Verfahren für Gewässerkorrektionen» bezeichnet wird, sagt das Urteil letztlich konkret nur, dass es in Wilen nicht zwingend eine Abstimmung über den Kredit braucht.

Ivan Knobel, Gemeindepräsident von Rickenbach. Bild: PD

Dem Rickenbacher Gemeinderat liefert der Gerichtsentscheid freilich ein zusätzliches Argument. «Mit seinem Urteil unterstreicht das Verwaltungsgericht einerseits die Wichtigkeit des Vorhabens und andererseits, dass es den bundesgesetzlichen Vorgaben zum Hochwasserschutz entspricht», sagt Ivan Knobel. Dies werde auch Eingang in die gemeinderätliche Botschaft zur Abstimmung finden.

Mit dem Entscheid, den Kredit vor die Bürgerversammlung zu bringen, wollte Rickenbach auch verhindern, dass das Projekt durch einen langen Rechtsstreit verzögert wird. Zumindest der Nachbargemeinde Wilen könnte ein solcher ins Haus stehen. Beschwerdeführer Leonardo Venturini sagt auf Anfrage dieser Zeitung, dass er Urteil des Verwaltungsgerichts an das Bundesgericht weiterzieht.

Abstimmung in Wilen noch nicht vom Tisch

Sollte der Kredit in Rickenbach genehmigt werden, hofft Gemeindepräsident Ivan Knobel, dass in seiner Gemeinde notfalls auch früher als in Wilen mit den Arbeiten begonnen werden könnte.

Ob der neuerliche Weiterzug der Stimmrechtsbeschwerde dazu führen könnte, dass in Wilen trotz des Verwaltungsgerichtsurteils doch noch über den Kredit abgestimmt wird, wollte Wilens Gemeindepräsident Michael Gieseck am Mittwoch nicht kommentieren. Auf Anfrage schreibt er, dass in Wilen im November zunächst die im Rahmen der Auflage eingegangenen Einsprachen ausgewertet werden.