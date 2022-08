Porträt Der Unaufgeregte: Thomas Engel kandidiert für das Lommiser Gemeindepräsidium Kommendes Jahr endet in Lommis eine Ära: Nach 23 Jahren geht Gemeindepräsident Fritz Locher in den Ruhestand. Für seine Nachfolge bewirbt sich Thomas Engel. Der 42-Jährige weiss dabei die Findungskommission hinter sich. Olaf Kühne Jetzt kommentieren 05.08.2022, 11.30 Uhr

Der 42-jährige Thomas Engel hat seine Kandidatur für das Lommiser Gemeindepräsidium eingereicht. Bild: Olaf Kühne

Idyllisch, schön und perfekt für Familien. Thomas Engel ist voll des Lobes über die Gemeinde Lommis. Dabei glaubt man ihm gerne, dass es sich nicht um Wahlkampfrhetorik handelt. Zwar kandidiert der 42-Jährige für das Gemeindepräsidium. Indes haben er und seine Frau sich das beschauliche Dorf im Lauchetal vor acht Jahren ganz bewusst als neue Heimat ausgesucht.

«Die Unaufgeregtheit in Lommis gefällt uns, das entspricht uns sehr», sagt Thomas Engel im Gespräch mit unserer Zeitung. Er meint damit einerseits die Gemeinde an sich, die Ruhe, die Menschen. Andererseits meint Engel aber auch die Kommunalpolitik, die in den vergangenen über zwei Jahrzehnten massgeblich durch Gemeindepräsident Fritz Locher mitgeprägt wurde. Und für das Amt von Locher, der Unaufgeregtheit schon fast zu seinem Markenzeichen gemacht hat, stellt sich Thomas Engel nun zur Verfügung. Er hat hinsichtlich der Gesamterneuerungswahlen vom 27. November seine Kandidatur als Gemeindepräsident eingereicht.

Findungskommission sucht noch Kandidierende für den Gemeinderat

Wie die Findungskommission aktuell mitteilt, unterstützt sie diese Kandidatur «vollumfänglich» und verzichtet folglich darauf, sich um weitere Kandidierende zu bemühen. Hingegen macht das Gremium darauf aufmerksam, dass für den Gemeinderat - bedingt durch den Rücktritt von Josef Schönenberger - durchaus noch Bewerberinnen und Bewerber gesucht würden.

«Die Vakanz wurde mir zugetragen», sagt Thomas Engel weiter. Verschiedene Bekannte hätten ihn gefragt, ob das Gemeindepräsidium nichts für ihn wäre. Zwar sei er durchaus ein politischer Mensch, er gehe an Gemeindeversammlungen, interessiere sich für das Geschehen. Eine Politkarriere habe er aber nie ins Auge gefasst. Nach reiflicher Überlegung sei er dann zum Schluss gekommen, dass das Lommiser Gemeindepräsidium doch etwas für ihn wäre.

Als Berner Oberländer in St. Gallen studiert

Das Amt ist mit 50 Stellenprozenten dotiert. Ein Pensum, das Engel entspräche. Will er doch auch im Falle seiner Wahl weiterhin im Immobilienbereich tätig bleiben. Denn er ist seit Jahren erfolgreich in der Branche tätig. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaft an der Uni St. Gallen, das den gebürtigen Berner Oberländer einst in die Ostschweiz brachte, und einer Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer in Zürich, erwarb Engel 2015 mit einem Partner die Wiler Sygma AG. In diesem Immobilienbewirtschaftungsunternehmen mit 130 Mitarbeitenden wirkt er nach wie vor als Verwaltungsratspräsident. Zudem hat der vierfache Familienvater in Lommis die Fundamentum AG gegründet, mit welcher er Immobilien entwickelt und verwaltet. In der «gebauten Umwelt», wie er es nennt, sowie in den Finanzen und in der Organisation sehe er denn auch seine Kernkompetenzen.

«Im Falle meiner Wahl zum Gemeindepräsidenten würde ich mich organisieren und ein paar Dinge etwas herunterfahren», erklärt Engel.

«Wie Fritz Locher, würde ich auch gerne an zwei fixen Tagen auf der Gemeindeverwaltung tätig sein.»

Auf die Frage, was er denn als Gemeindepräsident gross anders machen würde als sein Vorgänger, winkt Thomas Engel lachend ab. «Ich will in Lommis nichts umkrempeln», sagt er. «Fritz Locher und der Gemeinderat machen das sehr gut. Unspektakulär, wie es eben zu Lommis passt. Und vor allem reissen sie keine Riesenprojekte an, die dann der Steuerzahler ausbaden darf.» Zudem funktioniere auch die schlanke Verwaltung sehr gut, der Steuerfuss sei angenehm tief. «Das gilt es zu erhalten», ist Engel überzeugt. «Dazu will ich meinen Beitrag leisten.»

Gesamtprojektleiter für Mühle Rickenbach

Seit vergangenem Jahr sitzt der Parteilose in der Rechnungsprüfungskommission der Primarschulgemeinde. Offiziell ist das ein politisches Amt. Engel sagt dennoch unumwunden: «Nein, ich habe keine Politerfahrung.» Die Rechnungsprüfungskommission sei für ihn einfach eine Möglichkeit, sich als Vater von vier schulpflichtigen Kindern in der Gemeinschaft zu engagieren, überhaupt sehe er sich nicht als Vollblutpolitiker. Vielmehr wirft er für seine Kandidatur seine beruflichen Erfahrungen in die Waagschale. «Für die Mühle Rickenbach war ich als Gesamtprojektleiter verantwortlich», sagt er. «Auch in dieser Funktion habe ich intensiv mit kantonalen und kommunalen Behörden zusammengearbeitet.»

Wie es seiner und der Lommiser Unaufgeregtheit entspricht, hat Thomas Engel nicht vor, einen grossartigen Wahlkampf zu betreiben. Am Podium der Findungskommission am 31. Oktober werde er sich natürlich gerne der Bevölkerung vorstellen. Er sei zudem schon wiederholt auf seine Kandidatur angesprochen worden. «Auch an der Lommiser 1.-August-Feier habe ich Zuspruch erfahren», sagt er.

«Das freut mich sehr und ist für mich als Zugezogenen überhaupt nicht selbstverständlich.»

Doch auch Fritz Locher war einst zugezogen, wenn auch nur aus dem Kanton St. Gallen. Auch in dieser Beziehung würde Thomas Engel also eine bewährte Lommiser Tradition weiterführen.

