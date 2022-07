Politik Der Gemeinderat von Bichelsee-Balterswil geht fast geschlossen in die Gesamterneuerungswahlen Die Gesamterneuerungswahlen der Gemeindebehörden stehen in Bichelsee-Balterswil am 12. März 2023 auf der Agenda. Wesentlich verändern dürfte sich der siebenköpfige Gemeinderat dabei nicht. Olaf Kühne 28.07.2022, 16.00 Uhr

In ungewohnter Pose: Die sechs Gemeinderäte von Bichelsee-Balterswil verfolgen im Edelweisshemd die Gemeindeversammlung in der Arena des Nordostschweizer Schwingfestes. Bild: Olaf Kühne, 23. Juni 2022

Mit seinen sechs Dienstjahren ist Urban Brühwiler nicht der dienstälteste Gemeinderat von Bichelsee-Balterswil, mit seinen 60 Jahren dafür aber der Älteste. Nun gibt die Gemeinde bekannt, dass er nicht mehr zu den Gesamterneuerungswahlen antreten wird - als einziger aus dem siebenköpfigen Gremium.

Urban Brühwiler

Gemeinderat Bichelsee-Balterswil 2016-2023 Bild: PD

Der Versicherungsfachmann aus Itaslen verantwortet das Ressort Tiefbau, er wurde im September 2016 in die Bichelseer Gemeindeexekutive gewählt. Er er war damals der einzige Kandidat in der Ersatzwahl, die nötig wurde, weil Désirée Kobler nach lediglich einem Jahr im Amt bereits wieder demissioniert hatte.

Somit stellen sich also die verbleibenden vier Gemeinderäte, mit Jacqueline End die einzige Gemeinderätin und nicht zuletzt Gemeindepräsident Christoph Zarth für eine weitere Legislatur zur Verfügung. Letzterer wie auch Gemeinderat Dario Holenstein sind indes auch noch recht frisch im Amt. Christoph Zarth übernahm 2020 das Gemeindepräsidium vom zuvor in Rente gegangenen Beat Weibel, Dario Holenstein folgte 2021 auf die zurückgetretene Gemeinderätin und Vizegemeindepräsidentin Regula Meile.

Daniel Amrhein bleibt Dienstältester

Dienstältester im Gemeinderat von Bichelsee-Balterswil bleibt folglich Daniel Amrhein. Als damals 32-Jähriger setzte er sich 2011 in den Gesamterneuerungswahlen durch. Er wird im Mai 2023 drei volle Legislaturen absolviert haben und will nun eine vierte in Angriff nehmen. Aktueller Vizegemeindepräsident ist indes Andreas Krucker, der mit Dienstantritt 2015 der zweitdienstälteste im Gremium ist. Jacqueline End wirkt seit 2017 im Gemeinderat, Janik Bosshard seit 2019.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Hinterthurgauer Gemeinden stehen in Bichelsee-Balterswil die Gesamterneuerungswahlen für die Legislatur 2023-2027 erst am 12. März 2023 auf der Agenda. Entsprechend läuft die Meldefrist für Kandidaturen auch erst am 16. Januar 2023 ab.

Abgänge auch aus Wahlbüro und Rechnungsprüfungskommission

«Interessierten Personen, die sich für die Gemeinde einsetzen und deren Zukunft aktiv mitgestalten wollen, zeigen wir gerne im persönlichen Gespräch auf, was ein Amt im Gemeinderat alles mit sich bringt», rührt Gemeindepräsident Christoph Zarth dennoch bereits die Werbetrommel und schreibt zudem im aktuellen Gemeindeblatt: «Neben dem Gemeinderat sind auch die Rechnungsprüfungskommission und das Wahlbüro von der Gesamterneuerungswahl betroffen. In beiden Gremien sind bereits Rücktritte bekannt.» Für alle drei Gremien stehe das Meldeformular für Kandidaturen auf der Gemeindewebsite zum Download bereit.