Braunau: Influencerin Michèle Krüsi ist Mama geworden.

People Sie ist eine der erfolgreichsten Influencerinnen der Schweiz – und nun auch Mama: Braunauerin Michèle Krüsi verrät im Interview wie ihre Community darauf reagiert Michèle Kürsi ist eine der erfolgreichsten Influencerinnen der Schweiz. Dabei ist die Unternehmerin vor vier Monaten Mama geworden. Im Interview verrät die Braunauerin, wie sich ihr Arbeitsalltag verändert hat und warum sie die sozialen Medien trotz ihres Berufs nur wenig nutzt. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 13.10.2022, 05.30 Uhr

Influencerin und Unternehmerin Michèle Krüsi ist in Braunau aufgewachsen. Bild: PD

Sie sind vor einigen Monaten Mama geworden. Was hat sich verändert?

Michèle Krüsi: Viel, aber gleichzeitig auch nicht so viel. Mein Alltag ist sicher entschleunigender und langsamer geworden. Mit dem Kleinen stehe ich am Morgen oft später auf oder gehe später schlafen. Langsam kann ich aber wieder bis zu 80 Prozent arbeiten.

Gibt es Arbeitsabläufe, die Sie jetzt anders machen?

Früher stand ich oft um halb acht auf und arbeitete bis sieben Uhr am Abend. Manchmal blieb dabei nicht mal Zeit für eine Mittagspause. Heute stehe ich um neun Uhr auf und mache viele Pausen dazwischen. (Krüsis Baby meldet sich zu Wort) Ja, nicht wahr mein Kleiner. Zum Glück bin ich gut im Multitasking.

Waren Sie das schon immer?

Ja, das konnte ich schon immer gut. Das kommt mir jetzt gelegen. Ich habe das Glück von zu Hause aus arbeiten zu können. Dennoch, wie beispielsweise gerade in dieser Situation, ist es schwierig sich auf nur eine Sache zu konzentrieren. Ich würde gerne Zeit mit meinem Kind verbringen, momentan geht er noch nicht in die Kita, dennoch sollte ich arbeiten. Denn aktuell gibt es viel zu tun und so steht die Kollektion 2023 meines Unterwäschelabels ‹Leonessa Lingerie› vor dem letzten Feinschliff.

Zur Person: Vor zwölf Jahren startete Michèle Krüsi, aufgewachsen in Braunau, mit dem Bloggen. Mode war stehts die Leidenschaft der gelernten Polygrafin. Als das Bloggen mehr Zeit verlangte, wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit und arbeitet nun hauptberuflich als Influencerin und inzwischen auch als Unternehmerin ihres Unterwäschelabels Leonessa Lingerie. Auf Instagram veröffentlicht Krüsi hauptsächlich Beiträge über Mode und Reisen, dabei folgen ihr 445’000 Personen. Die Unternehmerin wohnt heute in Luzern und gehört zu den erfolgreichsten Influencerinnen der Schweiz. (fra)

Konnten Sie dafür genügend Zeit aufwenden?

In meinem Unternehmen kann ich zum Glück auf meine Mitarbeitenden zählen. Im Wochenbett hatte ich Zeit für neue Ideen. Sobald mir etwas Passendes eingefallen ist, skizzierte ich das oder machte mir Gedanken für die entsprechenden Materialien.

Was inspiriert Sie?

Tatsächlich finde ich viele Inspirationen über die sozialen Medien. Dabei vor allem über Pinterest. Aber auch beim Austausch mit meinen Freundinnen.

Verbringen Sie viel Zeit auf den sozialen Medien?

Vermutlich weniger als viele denken. Pro Tag nutze ich die sozialen Medien normalerweise maximal bis zu einer Stunde. Das beinhaltet Recherche für meine Posts bis hin zum Upload meines Content. Das Handy und die sozialen Medien sind für mich ein Arbeitsinstrument. Im Vergleich zu meinem Mann greife ich am Morgen auch nicht als erstes zum Handy. Das macht mich irgendwie nervös.

Sondern?

Ich war schon immer ein Morgenmensch. Früher bin ich aufgestanden und habe Sport gemacht. Heute mache ich gerne etwas ‹Blödsinn› mit dem Kleinen. Er ist auch ein Morgenmensch und bis anhin glücklicherweise ein guter Schläfer. Er hatte relativ schnell einen Tag- Nachtrythmus. Damit habe ich nicht gerechnet.

Wieso nicht?

Nein. Ich habe generell immer eine eher strengere Erwartungshaltung an mich selbst, einfach damit ich nichts unterschätze. Ich bin dann aber erleichtert, wenn es anders kommt.

Privatsphäre ist Ihnen wichtig. Es gibt viele Influencerinnen oder Eltern die Fotos von ihren Kindern in den sozialen Netzwerken posten. Warum haben Sie sich dagegen entschieden?

Mir war stehts wichtig, dass mein Kind selbst entscheiden kann, was von ihm in den sozialen Netzwerken zu sehen ist. Natürlich habe ich meine Schwangerschaft vor meiner Instagram-Community nicht verheimlicht. Und wenn ich ein Bild von meinem Sohn poste, dann achte ich darauf, dass mein Sohn nur von grösserer Entfernung und von hinten zu sehen ist. Ich habe Kolleginnen, deren Kinder wurden auf dem Spielplatz erkannt, das wollte ich nie.

Wie war das Feedback Ihrer Instagram-Community auf Ihre Schwangerschaft?

Sehr positiv und es ist ein schöner Austausch, wobei ich viel Unterstützung und Tipps von anderen Müttern erhalte. Natürlich gibt es auch missgünstige Kommentare wie: ‹Als Mutter wirst du noch auf die Welt kommen› oder ‹Reisen mit Babys funktioniert nicht›.

Michèle Krüsi ist bei der Primarschule Braunau, wo sie in die Schule ging. Archivbild: Andrea Stalder

Was machen solche Kommentare mit Ihnen?

Ich denke nicht darüber nach. Natürlich merkt man sich negative Kommentare eher, weil es schlicht nicht so viele sind. Manchmal antworte ich auf solche Kommentare, aber oft lasse ich sie unbeantwortet.

Sie haben bereits kleinere Reisen mit Ihrem Baby unternommen.

Genau, und das hat gut geklappt. Klar, man muss mehr mitnehmen aber eine gute Planung ist das Wichtigste. Wissen Sie, mir ist gerade noch eine Ergänzung zur ersten Frage in den Sinn gekommen.

So?

Ich bin spontaner geworden. Denn eigentlich bin ich ein sehr zielorientierter Mensch und plane gerne schon weit im Voraus. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Mein Sohn hat mir aufgezeigt, dass es schlicht auch mehr als Arbeiten gibt.

