Lehrerin geht nach 26 Jahren bei der Schule Wängi in Pension

Pension 26 Jahre bei der Schule Wängi: «Ich wollte mit meinem Engagement als Lehrerin dem Dorf etwas zurückgeben» Hauswirtschaftslehrerin Verena Raschle-Senn verlässt die Schule Wängi nach 26 Jahren. Mit unserer Zeitung wirft sie einen Blick zurück. Maya Heizmann 01.06.2022, 16.30 Uhr

Lehrerin Verena Raschle-Senn geht in Pension. Bild: Maya Heizmann

«Meine Schülerinnen und Schüler sind meine Kinder», sagt Verena Raschle-Senn. Nun geht die 57-jährige Lehrerin in Frühpension. «Ich möchte mit Freude gehen», erklärt sie. All die Jahre seien eine gute Zeit gewesen, so Raschle.

Vielseitiger Unterricht

Verena Raschle-Senn ist in Wängi mit acht Schwestern aufgewachsen. Ihre Eltern führten 33 Jahre das Altersheim Neuhaus in Wängi. Vor 35 Jahren fing Verena Raschle-Senn in der Haushaltungsschule Internat Oberweid ihre Tätigkeit an. Bevor sie 1996 in die Schule Wängi wechselte, arbeitete sie in Rickenbach-Wilen. Verena Raschle-Senn hat sich stets für die Sekundarschüler engagiert, sie gab Unterricht im textilen Werken, in Fotokursen, im Zeichnen und nähte für die Abschlussklassen Theaterkostüme. Zudem bot sie spezielle Gesprächsrunden für Mädchen an. «Ich hatte eine tolle Jugend in Wängi und wollte mit meinem Engagement als Lehrerin dem Dorf etwas zurückgeben», sagt sie.

Viel Freizeit

«Meine Schüler waren die Allerbesten», schwärmt die Lehrerin. «Es war interessant, den Reifungsprozess der Jugendlichen mitzuerleben», sagt sie. Nun hat Verena Raschle-Senn Zeit, um Freunde zu treffen und mit dem Wohnmobil Europa zu erkunden.