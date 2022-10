Bichelsee: Rolf Traxler von der Traxler AG geht in Pension.

Die Gründung der Traxler AG in Bichelsee-Balterswil geht in das Jahr 1909 zurück. Damals wurde die Schilfstickerei in Betrieb genommen. Heute ist das Unternehmen Spezialist für Design, Produktion und Verkauf von Maschenware. Dabei steht die nachhaltige Produktion in der Schweiz und der Beschaffungslogistik in Litauen im Vordergrund. Seit 1979 führt Inhaber Rolf Traxler das Familienunternehmen, welches unter der Leitung des Bichelsee-Balterswiler zu den Pionieren im Bereich der nachhaltigen Textilproduktion und der Nahtlosstrickerei in der Schweiz wurde. Im Jahr 2013 stiess die erfolg label AG mit ihrem Modelabel «erfolg» zum Unternehmen dazu. Rolf Traxler geht mit 73 Jahren in Pension und ab Januar 2023 hält eine neue Generation Einzug. (fra)