Aadorf: Musiker üben bei Eisweiher

Musik Vier Freunde und ehemalige Musiklehrer proben regelmässig beim Aadorfer Eisweiher: «Das ist unser schönster Übungsplatz, ein wahrer Kraftort mit hervorragender Akustik» Die Hinderhöfler haben den wohl schönsten Übungsplatz in Aadorf. Denn die vier Musiker proben am Dienstagmorgen ab und zu beim Aadorfer Eisweiher. Kurt Lichtensteiger 08.09.2022, 16.00 Uhr

Die Hinderhöfler in ihrem schönsten Probelokal. Bild: Kurt Lichtensteiger

Sie nennen sich Hinderhöfler, stammen aus der nahen Umgebung, sind ehemalige Musiklehrer, inzwischen pensioniert, kennen einander aber schon seit über 40 Jahren vom Musikstudium her. Geblieben ist den vier Rentnern ihre Freundschaft und Leidenschaft zur Musik. Und dies offenbart sich – allerdings nur bei schönem Wetter – regelmässig am Dienstagmorgen beim Aadorfer Eisweiher.

Zur Freude zahlreicher Spaziergänger und Jogger, die das Naherholungsgebiet mögen und sich die musikalische Bereicherung gerne gefallen lassen. So wie an diesem Tag, an dem sich der trockene Sommer verabschiedet, um einem wechselhaften Herbsttag Platz zu machen.

Ein idealer Übungsort

Nach einer regnerischen Nacht hat sich diesmal das Quartett nicht mit ihren Blechinstrumenten, sondern mit den Alphörnern vor der Waldhütte aufgestellt. Und schon durchbrechen harmonische Alphornklänge die Stille in der Umgebung. Die Kulisse mit dem stillen Gewässer im Vordergrund und dem dichten Waldbestand dahinter könnte nicht beeindruckender sein.

Die Hinderhöfler jedenfalls sind beseelt von ihrem Tun. «Das ist unser schönster Übungsplatz, ein wahrer Kraftort mit hervorragender Akustik. Wir haben zwar etwas weniger «Pfus» als in jungen Tagen, doch das gemeinsame Proben hält uns jung», äussern sie unisono.

Über Mittag werde jeweils eine Pause eingelegt und gegessen, ehe das Gratiskonzert wieder aufgenommen wird. Geübt werde im Hinblick auf Auftritte an Familienfesten, Geburtstagen oder öffentlichen Anlässen.