600 Musikanten am Wettbewerb OESW in Sirnach

«Musizierende Jugend mit viel Elan»: In Sirnach haben sich 600 Musikerinnen und Musiker gemessen

Am 21. Ostschweizer Solisten- und Ensemble-Wettbewerbs (OSEW) in Sirnach präsentierten 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer ihr Können. Roman Engeler ist der neue OSEW-Präsident. Er ist Musikant der Musikgesellschaft Aadorf und in seiner Position Nachfolger des Gemeindepräsidenten Kurt Baumann