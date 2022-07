1. St. Margarether Schräg-Entenrennen war ein Erfolg

Münchwilen Wenn der Koch alle seine Gegner abtrocknet: Das 1. St.Margarether Schräg-Entenrennen Am ersten St.Margarether Schräg-Entenrennen war für Spannung gesorgt. In mehreren Läufen im Chräbsbach zeigten sich die Rennenten von ihrer schnellen Seite. Anfeuerungsrufe und Mitfiebern waren insbesondere von den Kindern zu beobachten. Der zweite Lauf wurde dominiert von der Koch-Ente, diese vermochte sich gar im Wasser liegend klar von ihren Gegnerinnen zu distanzieren – der Jubel im Ziel war riesig. Christoph Heer 04.07.2022, 16.00 Uhr

Der Start zum Entenrennen ist für jede gelbe Rennente enorm wichtig. Wer zu Beginn schon vorne mit dabei ist, hat grosse Chancen auf den Sieg. Bild: Christoph Heer

Die meisten Menschen suchten sich wohl am Sonntag einen Platz im Schatten, oder noch besser: an einem Gewässer. Nicht anders machten es die Besucher und Teilnehmer des ersten St.Margarether Schräg-Entenrennens am und im kühlen Nass des Chräbsbaches.