Münchwilen: Umfrage im Freibad

Münchwilen Hohe Besucherzahlen: Man trifft sich wieder im Parkbad an der Murg in Münchwilen Sommer, Sonne, Sonnenschein und Hitzerekorde verhelfen auch dem Parkbad an der Murg wiederum zu hohen Besucherzahlen. Eine Umfrage zeigt, dass doch einige – des Eintrittspreises wegen – nicht mehr in das Wiler Bergholz gehen, sondern sich jetzt in Münchwilen sonnen und abkühlen. Christoph Heer 18.07.2022, 11.00 Uhr

Trotz der Ferienzeit tummeln sich aktuell viele hundert Badegäste im Parkbad an der Murg. Bild: Christoph Heer

Das Parkbad an der Murg hat schon jetzt Tage hinter sich, an welchen über 3000 Besucher anwesend waren. Die Umfrage unter den Badegästen zeigt, dass sich doch einige in der Badi des Bezirkshauptortes befinden, weil es ihnen im Wiler Bergholz zu teuer geworden ist. «Ich war eigentlich Stammgast im Bergholz, mit der Betonung auf war. Denn diese Preise dort sind mir zu hoch und hier in Münchwilen ist es auch schön», sagt eine Besucherin aus Rickenbach.

Zudem geniesst sie die friedliche Stimmung. «Das stimmt. Das Ambiente hier ist hervorragend», findet sie lobende Worte, welche sie an die Badibetreiber richtet. Eine Eschlikerin geniesst mit ihren beiden Kindern den Schatten unter einem Baum. «Die Preise hier sind wirklich sehr familienfreundlich», sagt auch sie, während die Kinder die Rutschbahnen und das Wasser geniessen. In diesen Tagen haben die Mitarbeiter des Parkbades alle Hände voll zu tun, ob im Kiosk, an der Kasse, oder am Bassinrand, scheinbar überall sind sie in ihren blauen Shirts anzutreffen. Ob eine verlorene Taucherbrille, oder ein blutender Zeh, für alle Anliegen haben sie stets ein offenes Ohr – und ein Pflaster.

Braungebrannt trotz des Schattenplatzes

Eine junge Frau aus Münchwilen sagt indes, dass sie in diesem Sommer schon dreimal im Parkbad war. «Dass es genügend Bäume und Sonnenschirme hat, finde ich gut», sagt sie, wobei sie anhand ihres bereits ziemlich braun gebrannten Teints wohl nicht nur an schattigen Plätzen liegt. Ihre Schwester, aus Gossau SG, meint zudem, dass die hiesige Badi toll ist, «doch auch wir in Gossau haben eine hervorragende Badeanstalt», lacht sie verschmitzt.

Das Parkbad an der Murg wird von einer Genossenschaft getragen, in welcher die Gemeinden Eschlikon, Fischingen, Sirnach und Münchwilen Teil davon sind, und wie bereits in der vergangenen Saison kümmert sich Manuela Müller um das kulinarische Wohl der Badegäste. Sie und ihr Kioskteam bieten die «klassische» Palette an Essen und Getränken an. Von der Portion Pommes frites über feine Grilladen bis zu frischen und knackigen Salaten ist alles erhältlich. Das Angebot wird mit Tagesspezialitäten, zum Beispiel ein frisch gebackener Kuchen oder ein spezielles Familienangebot, ergänzt.

Hinweis: Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreise unter: www.parkbad.ch