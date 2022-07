Münchwilen: Strassensperrung mach Restaurant Lime zu schaffen

Münchwilen Es ist zwei vor zwölf: Strassensperrung in Münchwilen macht Speiserestaurant Lime zu schaffen Die Betreiber des bekannten Restaurants Lime in Münchwilen erleben eine schwierige Zeit. Denn seit Ende Juni fehlen dem Gasthof wegen der Strassensperrung Einnahmen von über 70 Prozent. Christoph Heer Jetzt kommentieren 14.07.2022, 16.20 Uhr

Manuela Ehrensperger und Urs Wegmann sind die Betreiber des «Lime» in Münchwilen. Bild: Christoph Heer

«Es gäbe eigentlich eine ganz gute und geeignete Lösung dieses Problems, nämlich die Öffnung der Gartenstrasse. Dann, vielleicht als Einbahn und natürlich mit einer 30er-Zone, so würde der Durchgangsverkehr nicht ganz so drastisch einbrechen», sagt Urs Wegmann. Zusammen mit Manuela Ehrensperger hat er im September 2019 das damalige Restaurant Linde übernommen, hat investiert, gekämpft und sich nie vor Gesprächen mit Anwohnern oder Behörden gescheut.

Doch werden ihnen immer wieder Steine in den Weg gelegt. Wie drastisch die Situation der Gewerbetreibenden ist, zeigen folgende Zahlen. «Am Morgen und am Mittag haben wir fortan geschlossen. Es lohnt sich nicht, die Küche und das Restaurant zu betreiben wegen eines einzigen Mittagessens. Am Abend haben wir, wenn es hochkommt, noch höchstens 30 Prozent Umsatz, im Vergleich zu den Monaten vorher», sagen Wegmann und Ehrensperger. Dass sich die beiden eigentlich auf einer Erfolgsspur befanden, zeigt ein Blick in ihren Businessplan, welchen sie vor knapp drei Jahren erstellt haben. «Monat für Monat schloss unsere Kasse mit einem dankbaren Gewinn, doch jetzt sieht es ganz schwarz aus. Wir sind beide auf der Suche nach einem Nebenjob, dies nur darum, das ‹Lime› nicht aufgeben zu müssen, aber es ist hart, ungemein hart.»

Ohne Laufkundschaft – kein «Lime»

Je länger die Vollsperrung beim Bahnübergang andauert, desto schwieriger wird es für das «Lime»-Team zu überleben. Manuela Ehrensperger sagt:

«Unsere Sitzgelegenheiten waren oft von Personen besetzt, die sich auf der Durchfahrt befanden und von diesen fehlen nun die meisten.»

Schon mehrmals haben sie Kontakt aufgenommen, haben ihr Anliegen auf der Münchwiler Gemeindebehörde deponiert, sind in Frauenfeld bei den Zuständigen des Kantons vorstellig geworden, «aber da wird der Ball nur hin und her geschoben. Von einer Lösung sind wir ganz weit weg», bemängeln die Wirtsleute. Immer wieder erwähnen sie, dass die grössten Probleme mit der Öffnung der Gartenstrasse behoben werden könnten.

Wenn das so eintrifft, wie beschildert, wird das Restaurant Lime seine Tore definitiv schliessen müssen. Bild: Christoph Heer

Urs Wegmann erklärt, dass er jetzt für seinen offiziell beschilderten Nachhauseweg (zirka 800 Meter ennet des Bahnüberganges) über 15 Kilometer fährt. «Ein Grossteil des Verkehrs fährt heute via St.Margrethen, über den Chräbsbach, nach Münchwilen. Dass es dort anhand der engen Strassenverhältnisse zu brenzligen Situationen kommen kann, ist jedem Ortskundigen bewusst.» Noch ein nicht unwichtiges Indiz dafür, dass die Gartenstrasse benutzt werden sollte.

Rege Bautätigkeiten im Hinterthurgau

In Sirnach, Tägerschen, Münchwilen, Aadorf, überall werden in diesen Wochen Strassen aufgerissen, Ampeln regeln den Verkehr und Umfahrungen sind signalisiert. Die Verkehrsteilnehmer brauchen viel Geduld, so sind diese Zustände in der ganzen Region das Thema schlechthin. Auch Marcel Banz, Betreiber des Münchwiler Sommerzaubers, auf dem Areal der Zukunftsfabrik, weiss, dass die aktuelle Lage nicht gewinnbringend ist. Banz sagt:

«Ganz im Gegenteil. Auch wir merken natürlich, dass die Verkehrssituation in und um Münchwilen äusserst kritisch beäugt wird.»

Er ergänzt weiter: «So manch potenzielle Besucher scheuen, in unserer Gemeinde die Restaurants, Einkaufsläden, das Gewerbe und andere Angebote zu nutzen.»

