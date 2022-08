Infoanlass Sanierung Mehrzweckhalle Lommis

Lommis Mehrzweckhalle und Schulhaus: Behörden informieren über Abstimmungsvorlagen Am 25. September stimmen die Lommiserinnen und Lommiser über den Umbau und die Sanierung von Schulhaus und Mehrzweckhalle ab. Entgegen einer früheren Ankündigung führen Schule und Gemeinde nun doch vorab eine Informationsveranstaltung durch; am 22. August. Olaf Kühne 03.08.2022, 11.30 Uhr

Zwar ist sie dringend sanierungsbedürftig, der Kindermaskenball konnte heuer in der Lommiser Mehrzweckhalle dennoch wieder stattfinden. Bild: Christoph Heer

So langsam nimmt die Sache Formen an: Nachdem die Baukommission für die Sanierung und den Umbau von Schulhaus und Mehrzweckhalle in Lommis den Abstimmungstermin bezüglich des Baukredites schon zweimal verschieben musste, konnte das Gremium noch vor dem Sommer einen definitiven Termin für den Urnengang bekanntgeben: Im Rahmen des eidgenössischen Abstimmungswochenendes vom 25. September können sich die Lommiser Stimmbürgerinnen und Stimmbürger auch zu den Bauvorhaben von Schule und Gemeinde äussern.