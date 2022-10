Kunstrad: 8. Rang an der SM für Jasmin Altwegg

Kunstrad Jasmin Altwegg startet für den RV Sirnach gut in ihre erste Elite-Saison Nach ihrer letzten Saison als Juniorin: Mit einer sturzfreien und sauberen Kür schafft es Jasmin Altwegg an der Schweizermeisterschaft in Seuzach auf Rang 8 in der Elite. 18.10.2022, 12.35 Uhr

Jasmin Altwegg an der Schweizermeisterschaft. Bild: PD

Jasmin Altwegg vom RV Sirnach konnte am Wochenende tief durchatmen. Nach gleich zwei intensiven Saisons im Kunstradfahren hat sie an der Schweizermeisterschaft in Seuzach am Samstag eine tolle Leistung abgeliefert. Die sturzfreie und saubere Kür brachte ihr 108.99 Punkte, den 8. Rang und eine persönliche Bestleistung ein.

Nachdem sie im Frühling in ihrem letzten Juniorenjahr bereits die komplette Juniorensaison inklusive EM-Ausscheidung mitgefahren ist, hat sie gleich im Herbst nun noch die Elitesaison angehängt.

Und das mit einem Ausrufezeichen. Am ersten Swiss Austria Masters in Wetzikon klappten alle neuen Übungen auf Anhieb und sie fuhr gleich 104.84 Punkte aus. In Dornbirn, beim zweiten Swiss Austria Masters, gelang ihr der Übergang in den Steuerrohrsteiger nicht, auch ein zweiter Versuch half nichts. Die verlorenen Übungen und Zeit kosteten sie viele Punkte und so standen am Schluss 79.54 Zähler auf der Anzeigetafel.

Ironischerweise hat sie am selben Tag bei den zwei Showauftritten an der Pedale in Wil diesen Übergang auf holprigem Terrain jedes Mal fehlerfrei geschafft. Beim letzten Swiss Austria Masters in Oberbüren zeigte sie nochmals eine solide Kür und konnte mit 96.10 Punkte den 14. Gesamtrang gewinnen. Somit sind die diesjährigen Kunstradsaisons für den RV Sirnach beendet. Am 3. Dezember startet die neue Schülerinnensaison mit dem Nikolauspokal in Oberbüren. (red)