INTERVIEW Zehn Tage Ostschweizer Bühnenkunst in der Komturei Tobel Vom 26. August bis zum 4. September geht in der Komturei Tobel der Kulturevent «Nur Kultur» über die Bühne. Mit von der Partie sind unter anderen das Sirnacher Theater Jetzt und der Toggenburger Comedian Fabian Rütsche. 18.08.2022, 12.44 Uhr

Das Sirnacher Theater Jetzt zeigt am 2. September sein Erfolgsstück «Trainingslager». Bild: PD/Regina Jaeger

Der Kulturevent des Vereins «Nur Kultur» verschaffte Bühnenkünstlern während der Coronaeinschränkungen im Sommer 2021 Auftrittsmöglichkeiten in der Komturei Tobel. Die Veranstaltungen in der historischen Anlage stiessen beim Publikum auf viel positive Resonanz, sodass es vom 26. August bis zum 4. September 2022 zum zweiten Mal Bühnenkultur gibt. Mitinitiant ist der Zuzwiler Walter Gysel, der sich mit dem 60voices-Chor und dem Kulturevent Kulthurnetz einen Namen als Kulturorganisator geschaffen hat.

Walter Gysel

Mitinitiant Bild: PD

Herr Gysel, «Nur Kultur» erlebte 2021 seine Premiere, diesen Spätsommer geht die zweite Durchführung über die Bühne. Demnach waren die Anlässe im vergangenen Jahr trotz Coronaeinschränkungen ein Erfolg?

Walter Gysel: Es hat sich gezeigt, dass die Grundidee von «Nur Kultur» passend ist: ein Open Air Programm in besonderer Umgebung mit hochstehenden Kleinkunstdarbietungen. Trotz des verregneten Sommers 2021 fanden zahlreiche Gäste den Weg in die Komturei Tobel und waren vom Event begeistert. Diese positiven Rückmeldungen bildeten die Grundlage für eine Fortsetzung dieses Kulturprojektes. Im vergangenen Jahr tangierten uns die Coronaeinschränkungen dank der Freilichtbühne kaum, in diesem Jahr freuen wir uns auf tolle Kulturabende in einem fantastischen Ambiente mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern.

Wer organisiert ausser Ihnen die Events?

Der Anlass wird vom Verein «Nur Kultur» organisiert. Konkret sind dies Musicaldarstellerin Monika Romer, Jan Sieber als Projektleiter und Walter Gysel für die Technik. Muriel Hochstrasse ist unsere Fachperson für Social Media.

Was motiviert das OK für diese Veranstaltungen?

Die Idee entstand im Coronajahr, als alle Kulturveranstaltungen abgesagt werden mussten. Wir wollten dies nicht einfach tatenlos hinnehmen. Uns liegt ein lebendiges und vielfältiges Kulturangebot sehr am Herzen. Zudem möchten wir Kulturschaffenden die Möglichkeit bieten, in unserer Region auftreten zu können. Deshalb entwickelten wir dieses Freiluftbühnenkonzept. Die Komturei Tobel bietet zudem die ideale Umgebung dafür.

Der Toggenburger Comedian Fabian Rütsche steht am 30. August auf der Bühne in der Komturei. Bild: PD/Pixxpower Photography Renato Ric

Was sind in diesem Jahr besondere Höhepunkte im Programm?

Der Event dauert neu zehn Tage: vom 26. August bis zum 4. September. Zeitlich liegen wir dadurch ausserhalb der Sommerferien. Wir arbeiten noch intensiver mit der «Komtureibeiz» zusammen: Am Samstag, 3. September, findet ein Abend mit einem Dreigangmenu und dem Kabarettprogramm von «Pasta del Amore» statt. Speziell für Kinder und Erwachsene gibt es am Mittwoch, 31. August, einen Zirkuskunst-Abend. Von einzelnen Höhepunkten zu sprechen, wäre verfehlt.

Weshalb wählen Sie erneut die Komturei Tobel als Veranstaltungsort?

Tritt man durch das Tor in den Innenhof der Komturei, befindet man sich in einer anderen Welt. Die Atmosphäre ist einzigartig. Der langgezogene, offene Schopf bietet sich als Zuschauerraum an. Daneben ist die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Komturei ausgezeichnet.

Gibt es einen Plan B für schlechtes Wetter?

Den Plan B für Schlechtwetter erprobten wir bei Dauerregen im vergangenen Jahr. Der Zuschauerraum ist durch die offene Scheune überdeckt, die Bühne ist mit einem professionellen Aufbau geschützt. Somit freuen wir uns auf den Plan A: Laue Sommerabende bei bestem Wetter, tollem Programm und hervorragender Stimmung. (red)

Hinweis

Tickets und weitere Infos unter: www.nurkultur.ch