Sirnach: Rapper Kilian Mizrahi ist im Halbfinale.

Kultur «Musik tut der Seele gut»: Sirnacher Rapper steht bei zwei Musikwettbewerben im Halbfinale Kilian Mizrahi aus Sirnach hat sich für den Musikwettbewerb CokeStudio Soundcheck für das Halbfinale qualifiziert. Im Interview spricht der Rapper über das Produzieren seiner Musik und das Coaching durch Rapper Stress. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 14.09.2022, 11.30 Uhr

Rapper Stress coachte Rapper und Newcomer Kilian Mizrahi aus Sirnach. Bild: PD/Rouven

Kilian Mizrahi, am Samstag endet das Voting für den CokeStudio Soundcheck. Ist es momentan noch die Ruhe vor dem Sturm?

In gewisser Weise ja. Ich habe gerade noch einige Tage Urlaub, aber ich arbeite viel. Ich habe zwei neue Songs fertig, die ich bald veröffentlichen werde. Jedoch, weil ich das machen kann, was ich liebe, fühlt es sich nicht wie arbeiten an.

Die Liebe zur Musik haben Sie schon früh entdeckt, richtig?

Genau. In der Primarschule zeigte mir ein Kollege ein Album von Ice Cube. Das hat mich sofort begeistert. Kurze Zeit später zeigte mir mein Nachbar ein Beat-Programm. Das haben wir dann immer zusammen ausprobiert. Natürlich können die Arbeiten von damals nicht mit den heutigen verglichen werden.

Was ist der CokeStudio Soundcheck? Der Musikwettbewerb CokeStudio Soundcheck fördert seit über 15 Jahren Schweizer Musiktalente. Der CokeStudio Soundcheck gibt den Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchskünstlern eine Bühne, um Partnerschaften einzugehen und Musik zu kreieren. Von rund 200 Bewerbenden wählte eine Jury zwölf Finalistinnen und Finalisten aus. Diese erhielten ein Coaching von Schweizer Musikern wie Stress oder Stefanie Heinzmann. Sowie folgten unter anderem eine Fotosession und eine Schulung in Social Media und PR. Bis zum Samstag, 17. September, kann für die Finalistinnen und Finalisten online abgestimmt werden. Die vier Newcomer Acts mit den meisten Stimmen kommen dann ins Finale. Als Hauptgewinn winkt dem Gewinner oder der Gewinnerin 50'000 Franken. (fra)

Wie würden Sie Ihre heutige Musik beschreiben?

Es ist Strassen-Rap. Ich verarbeite mein Leben in meinen Songs, die ich dann so gestalte, dass man auch gut dazu feiern kann.

Wie möchten Sie Ihre Musik verbessern?

Ich würde gerne schneller und effizienter werden. Ich rappe auf Englisch, die Konkurrenz ist sehr gross und es gibt Künstler, die schreiben innert Minuten einen neuen Song.

Das Studium und die Musik unter einen Hut zu bringen, ist bestimmt nicht immer einfach.

Ja, das ist es. In den ersten Monaten dieses Jahres konnte ich nicht wirklich an meiner Musik arbeiten, denn ich musste mich auf meine Bachelorarbeit fokussieren. Mein Studium ist mir sehr wichtig, denn es dient mir als Absicherung.

Sie würden gerne von der Musik leben.

Ja. Könnte ich das Preisgeld von 50'000 Franken vom CokeStudio-Soundcheck-Wettbewerb gewinnen, wäre das ein wirklich grosser Push für meine Karriere.

Wie sind Sie auf den Wettbewerb aufmerksam geworden?

Durch den Newsletter von meinem Distributor, dieser sorgt dafür, dass meine Musik beispielsweise auf Spotify zu hören ist. Ich habe auch bereits vor zwei Jahren an dem Wettbewerb teilgenommen, habe es damals aber leider nicht ins Halbfinale geschafft. So dachte ich mir, warum nicht noch einmal teilnehmen? Es hat sich nun definitiv gelohnt.

Was hat sich in den vergangen zwei Jahren verändert?

Meine Songs sind professioneller und qualitativ besser geworden. Durch die Musikvideos, die ich gedreht habe, konnte ich viele Erfahrungen sammeln. Natürlich bin ich auch älter geworden, ich habe viele Erlebnisse verarbeitet und auch die Pandemie hat mich mental sehr beansprucht.

Eine schwierige Zeit.

Die sozialen Einschränkungen haben mich belastet und ich hatte mit persönlicheren Problemen zu kämpfen. Ich brauchte eine Pause von meinem Studium und arbeitete an meiner Musik.

Rapper und Newcomer Kilian Mizrahi aus Sirnach. Bild: PD/Rouven

Wie geht es Ihnen, wenn Sie Musik machen?

Sobald ich mich in einen meiner Beats vertiefe, dann vergesse ich alles Negative. In diesem Moment tauche ich in die Musik ein und kann mich komplett ausklinken. Die Musik tut der Seele gut. Während der Pandemie konnte ich einen Song veröffentlichen, der mir viel bedeutet. Dieser wurde auch im Radio gespielt.

Können Sie sich noch erinnern, als Sie Ihr Lied zum ersten Mal im Radio gehört haben?

Ja, sehr gut sogar. Ich war mit einem Kollegen im Auto unterwegs. Wir haben einige Runden durch Sirnach gedreht und dabei Radio gehört. Als dann mein Lied angesagt wurde, war das ein sehr cooler Moment. Es war auch irgendwie eine Bestätigung, dass meine Musik ankommt und ich dieses Mal alles richtig gemacht habe.

Zur Person: Kilian Mizrahi (Künstlername: xthedoc) ist 25 Jahre alt, wohnt in Sirnach und studiert Wirtschaft. Schon im Alter von acht Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für Musik. Aktuell steht er beim CokeStudio Soundcheck im Halbfinale, sowie ist er ein Finalist des Rapwettbewerbs «Rap City Newcomer Contest». Das Finale wird im November im Hallenstadion in Zürich ausgetragen. (fra)

Sodass Sie es dann nochmals beim CokeStudio Soundcheck versuchten?

Ja. Als ich das Telefonat erhielt, dass ich es ins Halbfinale geschafft habe, war ich überrascht. Auf der anderen Seite merkte ich, hätte ich nicht daran geglaubt, dann hätte ich es vermutlich nicht geschafft.

Wie war der Workshop mit Stress?

Es war interessant, sich mit Stress auszutauschen. Er ist ein etablierter Künstler, der schon lange im Business tätig ist und ich konnte viel mitnehmen. Wir hatten jedoch nur zirka eine Stunde Zeit für das Coaching und mussten dann mit dem Fotoshooting weiterfahren. Nichtsdestotrotz hat er mir einige spannende Gedankenanstösse mit auf den Weg gegeben.

Was ist Ihnen besonders geblieben?

Er hat mir aufgezeigt, dass es sehr wichtig ist, sich über sein Auftreten, seiner Message und seiner Einzigartigkeit bewusst zu sein und dies klar zu definieren.

Können Sie das schon?

Ja, ich bin einfach ich. Für mich ist es wichtig, dies auch auf der Bühne auszustrahlen. Jeder Mensch ist einzigartig und diese Einzigartigkeit kann mir niemand nehmen.

