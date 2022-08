Ostschweizer Solisten und Ensemble Wettbewerb in Sirnach

Der Ostschweizer Solisten und Ensemble Wettbewerb (OSEW) findet am 10. und 11. September erneut in Sirnach statt. In den Räumen des Dreitannensaals und in der Schulanlage Grünau spielen Solisten und Ensembles vor einer Jury. Am Sonntagnachmittag wird in einem Solistenfinale die Siegerin oder der Sieger erkoren. Als Auftakt findet am 9. September ein Konzert der Liberty Brass Band statt.

25.08.2022, 16.00 Uhr