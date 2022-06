Baltrswil: Bäuerin Helen Imhof ist Teil der SRF-Landfrauenküche

Kultur «Man nennt mich ein verrücktes Huhn» – Bäuerin Helen Imhof aus Balterswil ist Teil der SRF-«Landfrauenküche» Helen Imhof ist eine der sieben Gastgeberinnen der 16. Staffel «Landfrauenküche» der SRF bi de Lüt. Über ihren Instagram-Account wurde die Bäuerin angefragt. Das Hühnermami, wie sich Imhof auch Augenzwinkernd nennt, war sofort begeistert. Maya Heizmann Jetzt kommentieren 22.06.2022, 04.50 Uhr

Helen Imhof inmitten ihrer geliebten Hühnerschar. Bild: Maya Heizmann

Balterswil – hier oberhalb des Dorfes, in Kienberg ist die Welt, eine Idylle. Die drei Häuser sind umringt von Wäldern. Hier sagen sich Fuchs und Hase nicht nur gute Nacht, sondern auch guten Morgen.

Der Milchwirtschaftsbetrieb von Imhofs liegt auf 650 Metern in der Hügelzone. Auf dem Biohof von Marcel und Helen Imhof wird der Gast erst vom roten Kater Lars empfangen. Seit dem 13. Mai, jeweils an Freitagabenden kochen Anja Maag BE, Monika Kurmann-Emmenegger, LU, Daniela Huwiler, AG, Lydia Barmettler OW, Cathrin Iten, ZG, Eliane Schürpf SZ und Helen Imhof, TG, um die Wette mit Spezialitäten aus ihren Gärten und aus ihrer Region.

Finalsendung im Thurgau

SRF bi de Lüt zeigt die sieben Bäuerinnen nicht nur beim Kochen, sondern begleitet sie auch in ihrem Alltag. Jede Frau tritt zum Kochwettbewerb an und wird von den anderen sechs Kandidatinnen bewertet, dazu zählen Geschmack von Fleisch, Beilagen, Präsentation und Kreativität. An der Finalsendung vom Freitag den 1. Juli wird auf dem Quellpark Kundelfingerhof im thurgauischen Schlatt «die Landfrau 2022» gekürt.

Die heute 37-jährige Helen Imhof-Sprenger ist in Wängi aufgewachsen, hat erst Zierpflanzengärtnerin gelernt, nach einer Umschulung arbeitete sie als Postangestellte. Mit ihrem Ehemann Marcel ist sie 14 Jahre verheiratet. Das Ehepaar hat drei Kinder: Robin (10), Nadine (8) und Emilia (5). «Landwirt ist der wichtigste Beruf auf der Erde» steht auf dem Shirt von Marcel Imhof, er stammt aus Erstfeld Kanton Uri und lebt mit 24 Milchkühen und zehn Jungtieren seit 2002 auf dem Hof seines Vaters. Im Jahr 2009 haben Marcel und Helen Imhof den Hof übernommen und 2014 mit einem Legehennenstall erweitert.

Auf dem Familienbetrieb ist Helen Imhof vor allem für die 2000 Legehennen zuständig. Deshalb nennt man sie scherzhaft «das verrückte Huhn» oder Hühnermami. Zur «Landfrauenküche» kam Helen Imhof durch ihren Instagram-Kanal. Sie postet regelmässig Bilder aus ihrem Leben unter «Alltägliches und Ungekünsteltes». Sie sagt:

«Das Fernsehen hat mich für die Serie angefragt. Mein Mann und ich waren sofort begeistert.»

Das Fernsehen hat sie dann eine Woche mit Kameramann, Tontechniker und Redaktorin begleitet.

Suppenhuhn und Hackbraten

«Das Menu sollte einfach sein und zum Betrieb passen. Sicher etwas mit Eiern und Äpfeln. Besonders das Dessert darf üppig sein», erklärt sie. Das Essen begann mit einer Hühnersuppe, begleitet von Gipfeli gefüllt mit Fleisch vom Suppenhuhn vom eigenen Hof. Zum Hauptgang kreierte sie einen Hackbraten mit Eierüberraschung, dazu Kartoffelgratin und karamellisierten Fenchel. Das Dessert bestand aus Thurgauer Apfelrosen im Blätterteig und einem Schichtdessert mit Eierlikör.

«Ich bin keine Star-oder Sterneköchin», sagt die Bäuerin von sich. Die Zusammenkünfte und das Kochen waren ein einmaliges Erlebnis. Einfach mit Gleichgesinnten sich auszutauschen, habe sie toll gefunden, erklärt sie. In ihrer Freizeit werkelt sie gerne in ihrem Garten, im Winter sitzt sie an der Nähmaschine und fertigt Pullover an. Helen Imhof ist glücklich mit ihrem Leben. Zusammen mit ihrem Mann und den drei Kindern sowie mit dem Lehrnenden Severin läuft alles bestens. Sie ist gespannt, welche Köchin am 1. Juli zur «Landfrau 2022» gewählt wird.

