Kultur «Es hat einfach wieder gepasst»: Sabrina Sauder hat ihre zweite Single mit Leonard aufgenommen Die Sirnacher Musikerin Sabrina Sauder hat ihre zweite gemeinsame Single mit dem bekannten Schlagersänger Leonard aufgenommen. Das Musikvideo zu «Durch dick und dünn» ist auf dem Mittelmeer entstanden. Olaf Kühne Jetzt kommentieren 08.07.2022, 18.30 Uhr

Auf dem Deck der MSC Musica: Szene aus dem neuen Musikvideo von Leonard und Sabrina Sauder. Bild: PD

«Wir mussten um 7 Uhr morgens drehen, und selbst dann hatten wir nur mit Mühe eine halbe Stunde lang das Schiffsdeck für uns», erzählt Sabrina Sauder und lacht. Die Sirnacher Musikerin berichtet von der Schlagerkreuzfahrt, in deren Rahmen sie jüngst gemeinsam mit Grössen wie Francine Jordi, Maja Brunner und Leonard die Passagiere der MSC Musica unterhalten durfte – und sie auf dem Mittelmeer ihr neuestes Musikvideo aufnehmen konnte.

«Durch dick und dünn» heisst ihre neue Single. Dafür hat sie, nach «Vielleicht» in 2018, zum zweiten Mal mit dem international bekannten Schlagersänger Leonard im Studio gearbeitet. Stammte «Vielleicht» noch aus dessen Feder, hat dieses Mal die Sirnacherin den Text geschrieben.

Zahlreiche TV-Auftritte nach letzter gemeinsamer Single

«‹Vielleicht› war ein grosser Erfolg», blickt Sabrina Sauder zurück. «Leonard und ich hatten damals auch zahlreiche Auftritte in deutschen und Schweizer Fernsehsendern.» Es sei aber nie die Idee gewesen, dass man dauerhaft zusammenarbeite. «Wir wollten nichts erzwingen», sagt sie. «Jeder ist nach 2018 seinen eigenen Weg gegangen, wir wollten beide auch unser eigenes Programm beibehalten.» Aber jetzt, vier Jahre später, habe es einfach wieder gepasst.

Wie auch der Videodreh auf dem Kreuzfahrtschiff einfach gepasst habe. «Das war eine ziemlich spontane Idee. Die Single hatten wir einige Zeit vor der Reise im Studio aufgenommen. Als wir dann gemerkt haben, dass wir beide auf dem Schiff sein werden, haben wir uns gesagt: Komm, das probieren wir.»

«Durch dick und dünn»: Das neue Video von Sabrina Sauder und Leonard ist seit Freitag online.

Tatsächlich kann sich das Resultat sehen lassen. Mit sichtlicher und ansteckender Lebensfreude singen und tanzen Leonard und Sabrina Sauder über das frühmorgens noch leere Schiffsdeck, verzichten dabei aber auf den in der Schlagerwelt oft präsenten Kitsch. Verzichten müssen Sauder-Fans indes auch auf ihr eigentliches Markenzeichen: die Querflöte. «Die ist nicht nötig in einem Duett», sagt die Sirnacherin bestimmt, «und war deshalb auch schon bei ‹Vielleicht› nicht dabei.»

Sabrina Sauder hat sich auch als Popflötistin einen Namen gemacht. Bild: PD

Die neue Single ist nun am Freitag erschienen, allerdings nicht in Form einer CD oder gar einer Platte. «Diese Zeiten sind längst vorbei», sagt Sabrina Sauder und lacht erneut. «Man findet uns aber auf allen gängigen Onlineplattformen wie Spotify, iTunes, Amazon oder Youtube.»

Schwierige Zeit während Corona

Mit «Durch dick und dünn» zeigt Sabrina Sauder nicht zuletzt auch, dass sie als Künstlerin und Entertainerin einigermassen schadlos durch zwei Jahre Corona gekommen ist. «Diese Zeit war insbesondere am Anfang sehr schwierig», blickt sie zurück und ergänzt humorvoll: «Wenigstens hatte ich viel Zeit, um auf der Querflöte zu üben.»

Schnell habe sie dann aber davon profitiert, dass sie ausgebildete Sekundarlehrerin ist und so Stellvertretungen an Schulen übernehmen konnte. «Da habe ich gemerkt, wie schön es ist, ein sicheres Gefäss zu haben.» Zudem habe ihr die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie die Auseinandersetzung mit deren Problemen während Corona auch den Blick geöffnet: «Es gibt auch noch anderes als das Musikbusiness! Als Lehrperson ist man sehr wichtig für die Kinder, das habe ich wieder schätzen gelernt.»

Sie ist aber auch der Musik treu geblieben. Auf Wunsch von Fans hat sie während der Pandemie mehrere Dutzend persönliche Musikgrüsse auf Video aufgenommen, beispielsweise für Geburtstage und andere Glückwünsche. «Da habe ich gespürt, wie sehr die Livemusik vermisst wurde, und ich habe berührende Feedbacks erhalten.» Dennoch sagt sie: «Das wahre Leben findet in der Schule statt, in der Musikbranche geht es oft um Show.»

Weitere Auftritte geplant

Indes eine Show, die der Sirnacherin liegt. So konnte sie während Corona immerhin in Kirchen auftreten wie auch an kleineren Feiern, musizierte in den Zwischenphasen an Firmenevents und sang im Dezember 2021 an 30 Weihnachtsshows am Lachner Wiehnachtszauber.

Zudem seien aktuell auch wieder Fernsehauftritte geplant, aber: «Hier ist noch nichts spruchreif, abgesehen von der Spezialsendung über die Schlagerkreuzfahrt am 1. August ab 18 Uhr auf TV Südostschweiz.» Zudem stehen auch schon einige Auftritte in der Region fest: am 13. August an der Grillparty ihres Fanclubs, am 2. Oktober an der Wega-Schlagerparade in Weinfelden und am 19. November schliesslich am Schlagerfestival im appenzellischen Gais. Die Show geht für Sabrina Sauder also definitiv weiter.

Bereits 2018 stand Sabrina Sauder mit Leonard vor der Kamera und auf der Bühne.

