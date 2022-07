Sirnach: Theater Jetzt spielt in Graubünden

Kultur Der Phönix von Poschiavo: Sirnacher Theater Jetzt arbeitet Überschwemmung künstlerisch auf Das Sirnacher Theater Jetzt zeigt in Poschiavo 35 Jahre nach der grossen Überschwemmung ein italienisch-deutsches Musiktheater. Das Theater wird ab dem 15. Juli zwölfmal gespielt. 14.07.2022, 16.05 Uhr

Szene aus «Fenice.Poschiavo» des Sirnacher Theaters Jetzt. Bild: PD/Regina Jäger

1987 verwüstete eine Überschwemmung den Borgo von Poschiavo und Teile des Puschlavertals – was schweizweit eine Solidaritätswelle auslöste. 35 Jahre später zeigt das Sirnacher Theater Jetzt in Erinnerung an die Alluvione das Musiktheaterstück «Fenice.Poschiavo».

Dabei zeichnet die Truppe um Theatermacher Oliver Kühn den Verlauf der Katastrophe von damals nach und schildert, wie fünf ganz unterschiedliche Menschen auf sie reagieren. «Fenice.Poschiavo» wurde exklusiv in Erinnerung an die Überschwemmung von 1987 geschrieben und wird nun im «Punto Rosso» in Poschiavo ab dem 15. Juli zwölfmal gespielt.

Fünf Zeitreisende kehren zurück

35 Jahre nach der Überschwemmung kehren in «Fenice.Poschiavo» fünf Zeitreisende in das Tal zurück. Sie haben schon alle Katastrophen der Menschheitsgeschichte gesehen und bringen manchmal die Zeiten etwas durcheinander. Aber sie vermuten: Eine Katastrophe ist genau das, was Mensch daraus macht. Also nehmen sie die Schaufel in die Hand und graben im Schutt von damals nach Antwort auf Fragen wie: Ist das Puschlav von 1987 nicht auch irgendwie die Welt von heute?

Parallelen zu der Jetztzeit gibt es durchaus. Krisen wie Klimaerwärmung, Pandemie und globale Kriegsschauplätze bestimmen die Tagesthemen. «Fenice.Poschiavo» will aber – gemäss der ursprünglichen Bedeutung «Katastrophe», nämlich Umkehr – die Krise auch als Chance beschreiben. Denn das war die Überschwemmung von 1987 auch. Ein Moment, in dem aus Schutt und Verwüstung ein schönes Puschlav auferstand. Es geht ebenso um Themen wie Resilienz und Trost. So will «Fenice.Poschiavo» auch ein «Fest auf das Leben» sein. (red)

