Vreni Kauth und Anita Bollag stellen in der Villa Sutter aus

Kultur Acryl, Blattgold und Ton: Die nächste Ausstellung in der Münchwiler Villa Sutter ist ein Gemeinschaftswerk Die Frauenfelder Künstlerinnen Vreni Kauth und Anita Bollag stellen ab Sonntag in der Münchwiler Villa Sutter aus. Maya Heizmann 01.09.2022, 16.05 Uhr

Die Ausstellung ist bereit: Anita Bollag und Vreni Kauth in der Villa Sutter. Bild: Maya Heizmann

In den Räumen der Villa Sutter erwartet Besucherinnen und Besucher einmal mehr Kreatives. Kunstmalerin Vreni Kauth schwelgt in ihren Bildern mit Farben und Formen in Acryl, Öl, Aquarell und Collagen. Ihr Schaffen reicht von naiver Malerei bis zu abstrakten Werken.

Jedes Zimmer versieht die Malerin mit einem besonderen Motto. So stehen ihre naturalistischen Kuhgeschichten und ihre Ostschweizer Berge im Gegensatz zu ihren eindrucksvollen abstrakten Kreationen. Das Blattgold verleiht in einigen dieser Bilder in Mischtechnik ganz besondere Glanzpunkte. «Ich habe grosse Freude am Malen», sagt Vreni Kauth. Seit Jahren betreibt sie in Frauenfeld eine Malschule und gibt so nicht nur ihr grosses Talent, sondern auch ihre Kreativität an Interessierte weiter. «Jeder, der will, kann malen lernen», ist sie überzeugt.

Anita Bollag wiederum modelliert ihre Figuren, Skulpturen und Köpfe weitgehend aus Ton und brennt sie anschliessend im sogenannten Raku-Verfahren, wobei das Endresultat nicht vollständig planbar ist. Sie haucht den Figuren mit faszinierenden Farben zu dem gegensätzlichen matten Schwarz einen Lebenshauch ein. Ihre Engelswesen und ihre naturalistischen Köpfe sind buchstäblich durchs Feuer gegangen und strahlen eine beruhigende Harmonie aus. «Meine Faszination liegt in der Umsetzung meiner Inspirationen, meiner Ideen und dem kreativen Schaffen», sagt die Künstlerin.

Vernissage am kommenden Sonntag

Die Ausstellung der beiden Künstlerinnen in der Villa Sutter findet vom 4. September bis zum 9. Oktober statt. Die Vernissage ist am kommenden Sonntag von 10.30 bis 12 Uhr. Kantonsrätin Nicole Zeitner wird die Laudatio halten.