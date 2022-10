Balterswil: Zweites Kürbisfest mit 250 Liter Suppe

Kürbisfest Zweites Kürbisfest in Balterswil: 250 Liter vom König der Kürbissuppen Der Damenturnverein Balterswil führte auf dem Schulareal Lützelmurg das zweite Kürbisfest durch. Dabei liess vor allem der «Pink Jumbo Banana» von sich reden. Maya Heizmann 10.10.2022, 11.30 Uhr

Köchin Laura Hollenstein verarbeitete den Kürbis «Pink Jumbo Banana» zu Kürbissuppe. Bild: Maya Heizmann

Von Hokkaido, Butternuss über Muskat und Bischofsmütze, all diese Esskürbisse lassen sich zu feinen Gerichten verwerten. Denn die grössten Beeren der Welt enthalten wichtige Inhaltsstoffe wie Kalium, Kalzium, Zink und Vitamine.

Am Kürbisfest in Balterswil musste der ballonähnliche Pink-Jumbo-Banana-Kürbis für zwei Suppen herhalten. Suppenköchin Laura Hollenstein kochte insgesamt 250 Liter goldgelber Kürbissuppen in zwei Variationen wie klassisch oder asiatisch mit Kokosmilch. Um die 80 Frauen des Damenturnvereins Balterswil verwöhnten die Gäste dabei mit Suppe, Pommes, Würsten vom Grill oder mit Kuchen. Gourmets liessen sich dabei eine Kürbiswurst schmecken.

Besucher Sandro Bircher gönnte sich eine klassische Kürbissuppe. Er habe letzte Woche selber eine Kürbissuppe zu Hause gekocht und wollte sie mit der Balterswiler Suppe vergleichen. Wer die Bessere war, dazu schweigt der Gentleman. Bei den jüngeren Besuchenden sorgte derweil die Hüpfburg für Unterhaltung. Gross im Kurs stand dabei auch das Päcklifischen.

200 Kilogramm Kürbisse

Organisatorin Cindy Weibel freute sich, dass sich so viele Helferinnen im Alter von 15 bis 72 Jahren für das gute Gelingen des Festes beteiligten. «Ob Kuchenbacken, Servieren oder am Grill, von den Riegenabteilungen bis zu den älteren Turnerinnen, alle sind mit Freude dabei und helfen mit», sagte sie. Der Verein steht in freundschaftlicher Beziehung zum Turnverein Lommis.

Um die 200 Kilogramm Kürbisse haben die Turner in Lommis für die Balterswilerinnen angepflanzt. So konnten sich die Gäste an den vielen Farben und Formen der Kürbisse und der schönen Dekorationen erfreuen. So ist auch die zweite Version des Kürbisfestes geglückt.