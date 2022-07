Kirche «Nicht einsichtig und noch heute von sich überzeugt»: Jetzt endet die Zeit des abgewählten Pfarrers Leo Schenker in Tobel Im Februar hat die Katholische Kirchgemeinde Tobel ihren langjährigen Pfarrer Leo Schenker abgewählt. Dieser wollte den Entscheid zunächst nicht akzeptieren, hat nun aber beim Bischof kirchenrechtlich seinen Rücktritt eingereicht. So endet am Sonntag, 31. Juli, seine 22-jährige Amtszeit in der Pfarrei Tobel mit einem Gottesdienst, allerdings ohne offizielle Verabschiedung. Samuel Koch Jetzt kommentieren 28.07.2022, 04.10 Uhr

Die St.-Johannes-Kirche in Tobel. Bild: Andrea Tina Stalder

Was bisher geschah: 13. Februar 2022: Wegen einer Systemumstellung konnten Kirchbürger der Katholischen Kirchgemeinde Tobel erstmals ihren Pfarrer Leo Schenker abwählen. 76 Stimmberechtigte schreiben seinen Namen auf den Wahlzettel, 108 legen leer ein. Pfarrer Schenker will per Ende Juli nicht gehen und beruft sich auf das kanonische Weltkirchenrecht.

Wegen einer Systemumstellung konnten Kirchbürger der Katholischen Kirchgemeinde Tobel erstmals ihren Pfarrer Leo Schenker abwählen. 76 Stimmberechtigte schreiben seinen Namen auf den Wahlzettel, 108 legen leer ein. Pfarrer Schenker will per Ende Juli nicht gehen und beruft sich auf das kanonische Weltkirchenrecht. 20. Februar 2022: Pfarrer Schenker hält seinen ersten Gottesdienst seit der Abwahl. «Für den Pfarrer ist das eine schwierige Situation. Das Resultat der Kirchbürger akzeptieren wir jedoch ganz klar», sagt Kirchenpräsident Norbert Weber.

Pfarrer Schenker hält seinen ersten Gottesdienst seit der Abwahl. «Für den Pfarrer ist das eine schwierige Situation. Das Resultat der Kirchbürger akzeptieren wir jedoch ganz klar», sagt Kirchenpräsident Norbert Weber. 31. März 2022: An der Versammlung der Kirchgemeinde gibt es in Anwesenheit von Pfarrer Schenker hitzige Gespräche und einen Ordnungsantrag, die Diskussionen zu stoppen. Diesen nehmen die Stimmberechtigten an.

An der Versammlung der Kirchgemeinde gibt es in Anwesenheit von Pfarrer Schenker hitzige Gespräche und einen Ordnungsantrag, die Diskussionen zu stoppen. Diesen nehmen die Stimmberechtigten an. Seither: Pfarrer Schenker hat beim Bischof kirchenrechtlich seine Demission eingereicht. Damit endet seine 22-jährige Zeit als Pfarrer in Tobel per 31. Juli. Ab 1. August übernimmt der Pastoralraum Nollen Lauchetal Thur die interimistische Leitung der Pfarrei Tobel.

Die Erleichterung ist gross, die Zuversicht wächst, selbst wenn das Geschirr in der Katholischen Kirchgemeinde Tobel zwischen dem Kirchgemeinderat und dem abgewählten Pfarrer Leo Schenker endgültig zerschlagen ist. Kirchenpräsident Norbert Weber sagt:

«Er spricht nicht mehr mit mir, hat den Kontakt abgebrochen, ich bin jetzt sein Feind, obwohl ja nicht ich ihn abgewählt habe.»

Norbert Weber, Präsident Katholische Kirchgemeinde Tobel. Bild: PD

Der Auslöser für die Funkstille ist die Abwahl durch die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger von Mitte Februar, die erst eine Systemumstellung im Wahlrecht der katholischen Landeskirche möglich machte. In der Urne gingen mehr leere Wahlzettel ein als solche mit dem Namen Leo Schenkers. Deshalb endet die 22-jährige Zeit von Pfarrer Schenker in Tobel per 31. Juli.

Schenker seinerseits wollte die Abwahl nicht akzeptieren und berief sich aufs kanonische Weltkirchenrecht CIC (Codex iuris canonici). «Das CIC gilt inhaltlich, das kantonale Recht als äusserer Rahmen. Ein kanonisch installierter Pfarrer ist wie ein staatlicher Beamter: fest gewählt. Formal aber soll das Resultat im Sinne der Stimmbürger Folgen haben, zum Beispiel im Lohnbereich.» Das sagte der 58-Jährige im Februar. Aktuell ist er für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Funkstille herrscht auch bei mehrfachen Anrufen auf seinen Telefonnummern.

Kirchenrechtlich beim Bischof in Basel demissioniert

Leo Schenker, abgewählter Pfarrer der Pfarrei Tobel. Bild: Christoph Heer

Dafür äussert sich die katholische Kirchgemeinde im aktuellsten Mitteilungsblatt aus Braunau, das wie Affeltrangen, Märwil, Buch, Zezikon, Braunau, Kaltenbrunnen und Tägerschen zur Pfarrei Tobel gehört. Darin bestätigt die Kirchgemeinde, dass Schenker bei Bischof Felix Gmür vom Bistum Basel kirchenrechtlich seine Demission per 31. Juli eingereicht hat, womit er seine Stelle verliert und aus dem Pfarrhaus an der Erikonerstrasse ausziehen muss. Weber sagt:

«Es ist der richtige Schritt, wir sind froh und erleichtert, dass wir eine Lösung haben.»

Ist Pfarrer Schenker also mit seiner Demission ab 1. August obdachlos? Nein, versichert Weber. Wie er gehört habe, ziehe es ihn zurück ins aargauische Reinach ins Elternhaus seiner mittlerweile verstorbenen Eltern. Lohn bezieht Schenker noch bis Ende September, nachdem die Kirchgemeinde ihm nach der Abwahl mit einer Frist von sechs Monaten ordentlich gekündigt hat. «Per Ende Juli gilt er als freigestellt», sagt Weber. Und fürs Pfarrhaus konnte die Gemeinde Schenker per Ende Juli kündigen.

Übers Wenn und Wäre, wenn Schenker nicht ausziehen wollte, hat der Kirchengemeinderat bereits beim Bistum angeklopft. Weber meint: «Im schlimmsten Fall müssten wir ihm ein Hausverbot geben und es polizeilich durchsetzen.» So weit denkt Weber aber nicht, offiziell ist Schenkers Demission vom Bistum Basel angenommen.

Enttäuscht über das Verhalten Schenkers ist Weber dennoch, zumal die Kirchgemeinde Schenker für seinen letzten Gottesdienst am kommenden Sonntag einen offiziellen Abschied bereiten wollte. «Das wollte er nicht», sagt Weber. Noch heute sei Pfarrer Schenker nicht einsichtig und stets von sich überzeugt.

Das Pfarrhaus, aus dem Leo Schenker ausziehen muss. Bild: Andrea Tina Stalder

«Ein kleiner König, der machte, was er wollte»

Ab 1. August übernimmt der Pastoralraum Nollen Lauchetal Thur die interimistische Leitung der Pfarrei Tobel. Dazu gehören die Kirchgemeinden Wuppenau, Welfensberg, Heiligkreuz, Schönholzerswilen, Wertbühl, Bussnang, Leutmerken, Lommis und Bettwiesen.

Die fachliche und operative Führung der Tobler Angestellten übernimmt Pfarrer Marcel Ruepp mit seinem Seelsorgeteam und dem Pastoralraumsekretariat. Die Pläne für die Integration in den grösseren Pastoralraum in der Nachbarschaft sind nicht neu, sie entsprechen dem Wunsch von Bischof Gmür, wie es heisst. Mit Pfarrer Schenker jedoch waren diese Pläne nicht umsetzbar, sagt Norbert Weber, der ergänzt:

«Leo Schenker sagte immer: ‹Der Bischof ist nicht mein Chef. Aber der Bischof wohnt in Solothurn und ist weit weg. Wir schauen hier in Tobel selbst.› Er war ein kleiner König und machte, was er wollte.»

Auf Mitgefühl stösst Leo Schenker bei Marcel Ruepp, der neuerdings auch die Geschicke in der Kirchgemeinde Tobel lenkt. Die Situation um Schenker tut Ruepp leid, er spricht von einem «lieben, lustigen und grosszügigen Menschen, der auch seine Anhänger hat. aber im Ton nicht überall gut verstanden wurde». Ruepp verweist auf die Bibel und spricht Vers 16.9:

«Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt.»

Marcel Ruepp, Pfarrer in Wuppenau, der neuerdings interimistisch auch die Geschicke der Pfarrei Tobel leitet. Bild: Reto Martin

Er habe zu Schenker gesagt, dass sein Weg für Gott bereits bekannt sei. Von einer gespaltenen Kirchgemeinde Tobel will Ruepp nichts wissen, in Zukunft gehe es nur gemeinsam. Deshalb habe er einen Brief an alle Kirchbürger zwischen Immenberg, Thur und Nollen geschrieben und seine Haltung kundgetan.

Es sei nicht mehr zeitgemäss, dass ein Pfarrer die ganze Verantwortung trägt, sondern das Team von Seelsorgerinnen und Sekretariatsmitarbeiterinnen einbezogen werde. «Ich lebe auch nicht ewig, wir müssen die Zugänge zur Priesterweihe ändern, denn Seelsorgerinnen sind nicht nur Hilfspersonal», meint Ruepp progressiv.

Der bisherige Pastoralraum Nollen Lauchetal Thur mit den Kirchgemeinden Wuppenau, Welfensberg, Heiligkreuz, Schönholzerswilen, Wertbühl, Bussnang, Leutmerken, Lommis und Bettwiesen. Dazwischen liegt die Pfarrei Tobel. Bild: PD

Mit der Integration der Pfarrei Tobel, die Kirchgemeinde bleibt mit deren Präsidenten Norbert Weber bestehen, sei es noch nicht getan, viele würden bereits vom Thurgau Süd mit einer Angleichung an den Pastoralraum Hinterthurgau sprechen, meint Ruepp. Dafür sei es aber jetzt noch zu früh.

Zuerst soll die Integration der Pfarrei Tobel über die Bühne gehen, zunächst im Versuchsbetrieb, später mit dem Segen der Kirchbürger an der Versammlung 2024 definitiv. Norbert Weber sagt: «Der Wunsch vom Kirchgemeinderat an unsere Kirchbürger ist: Lernen Sie das grosse Angebot im Pastoralraum kennen und nutzen Sie es aktiv.»

