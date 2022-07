Maturafeier 2022 der Kanti Wil

Kantonsschule Gastredner Stefan Küng gratuliert den Maturae und Maturi der Kanti Wil Am Mittwoch erhielten die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen der Kantonsschule Wil ihre Maturazeugnisse. 07.07.2022, 16.59 Uhr

Rektorin Doris Dietler Schuppli (Mitte) überreichte die Maturazeugnisse. Bild: PD

Vor wenigen Jahren war Stefan Küng selbst Schüler an der Kantonsschule Wil. Nun ermutigte der Radfahrprofi als Gastredner an der Maturafeier die aktuellen Abschlussklassen dazu, ebenfalls ihren eigenen Weg zu gehen – auch wenn dieser aussergewöhnlich sei. Stefan Küng wünschte den Maturae und Maturi der Kanti Wil in seiner Videobotschaft alles Gute für die Zukunft. Die jungen Erwachsenen erhielten am Mittwochabend im Stadtsaal von Rektorin Doris Dietler Schuppli ihr Maturazeugnis überreicht.