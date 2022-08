Sportfischerverein Sirnach und Münchwilen feiert sein Jubliäum

Jubiläum Echte Fischer feiern auch im Regen: Sportfischerverein Sirnach, Münchwilen und Umgebung feiert sein 50-jähriges Bestehen Am Samstag feierten Mitglieder und Gäste das 50-jährige Bestehen des Sportfischervereins Sirnach, Münchwilen und Umgebung. Vereinspräsident Markus Hofmann dankt langjährigen Mitgliedern und spricht mit vielen der Anwesenden. Christoph Heer 28.08.2022, 16.20 Uhr

Gruppenbild mit einem Teil der Mitglieder des Sportfischervereins Sirnach Münchwilen und Umgebung. Bild: Christioph Heer

Wer der Meinung ist, dass an einem Fischerfest lediglich geräucherte Forellenfilets und Egli-Knusperli aufgetischt werden, sieht sich am Beispiel Fischerfest Sirnach wahrlich getäuscht. Die Gäste haben sich am vergangenen Samstag auf dem Areal der Bar Forty Three auf dem Lindenplatz Dreieck Hofen eingefunden. Zusammen mit Gleichgesinnten feierten sie das 50-jährige Bestehen des Sportfischervereins Sirnach, Münchwilen und Umgebung.

Markus Hofmann, Präsident des Sportfischervereins Sirnach Münchwilen und Umgebung Bild: Christoph Heer

Der Sportfischerverein Sirnach, Münchwilen und Umgebung zählt rund 70 Mitglieder. Vereinspräsident Markus Hofmann will in seiner Rede einzelne Personen hervorheben, jedoch ohne Namen aufzuzählen: «Ohne diese wichtigen Mitglieder wäre unserer Fischerbeiz heute nicht so ein grosser Erfolg ermöglicht worden. Aber auch innerhalb des Vereins sind es motivierte, meist langjährige Mitglieder, die sich mit viel Herzblut einsetzen.»

Im Gespräch mit Gleichgesinnten

Er weiss, dass sich an den Fischerfesten stets Gäste einfinden, die immer wieder zu Besuch sind, quasi Stammgäste. «Wiederkehrend beehren uns viele Besucher, welche in den vergangenen Jahren kein einziges Fest verpasst haben. Das freut uns natürlich sehr und zeigt, dass wir vieles richtig machen.» So sieht man Vereinspräsidenten Hofmann, der sein Amt seit 2013 innehat, auch immer wieder den Tisch wechseln. Es scheint, alle wollen mit ihm ins Gespräch kommen. Cello Affolter sorgt sich mit seinem Serviceteam um die Wünsche der Gäste. Die Festwirtschaft harmoniert und funktioniert, das Angebot umfasst eben nicht nur Fischprodukte, sondern auch Würste, Pommes oder Kuchen.

Gäste der Jubiläumsfeier des Sportfischervereins Sirnach, Münchwilen und Umgebung. Bild: Christoph Heer

Im Fischereirevier «Murg II», wo die Vereinsmitglieder ihrem Hobby nachgehen, darf nur mit einer Fischereibewilligung gefischt werden. Das Revier reicht von der Brücke Grub bei Oberwangen bis zum Fussgängersteg beim Schulzentrum Waldegg Münchwilen. Dazu zählen mit diesem Murgabschnitt in Verbindung stehende Seitenkanäle und Weiher. Jede Fischerin und jeder Fischer, ob Vereinsmitglied oder Gast, muss eine kantonale Thurgauer Fischereikarte oder einen Sachkunde-Nachweis ( SANA-Nachweis) haben, um an diesem Ort zu fischen.

Fischervereine gehören nicht unbedingt zu den grossen, bekannten Vereinigungen, doch Präsident Hofmann sagt mit einem Augenzwinkern:

«Fischer sind äusserst gemütliche und sympathische Zeitgenossen.»

Bewiesen wurde das am samstäglichen Jubiläumsfest, an dem die Gäste in den Abend hinein feierten – und das trotz des teilweise ungemütlichen und nassen Wetters.