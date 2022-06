Hinterthurgau: Elterntaxis an Primarschulen sorgen für Probleme

Helikoptereltern «Das ist wohl an fast jeder Schule ein Thema» – Hinterthurgauer Primarschulen äussern sich zu Elterntaxis In der Primarschule Rickenbach mischen sich Eltern teilweise in das Schulgeschehen ein und Elterntaxis stellen ein Problem dar. Doch wie ist die Situation an anderen Schulen? Unsere Zeitung hat bei weiteren Primarschulen im Hinterthurgau nachgefragt. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 14.06.2022, 13.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Elterntaxis können Teilweise die Sicherheit der Schulkinder einschränken. Bild: Marijan Murat

An der Primarschule Rickenbach stellen Elterntaxis schon seit längerem ein Problem dar. Doch nicht nur das, denn es halten sich auch vermehrt Eltern und Grosseltern während der grossen Pause am Morgen auf dem Schulhausplatz auf. Unsere Zeitung berichtete.

Auf Nachfrage zeigte sich, dass auch weitere Schulgemeinden mit dem Problem der Elterntaxis zu kämpfen haben. So unter anderem die Volksschulgemeinde Eschlikon. Diese versuchte schon vor einigen Jahren unter anderem mit Berliner Kissen und vermehrten Tempo-30-Zonen dem Problem entgegenzuwirken.

Linus Köppel, Schulpräsident VSG Eschlikon. Bild: PD

«Elterntaxis sind wohl an fast jeder Schule ein Thema», sagt Linus Köppel, Schulpräsident VSG Eschlikon. Für die Schulgemeinde habe die Sicherheit von Fussgängern und Velofahrenden auf dem Schulweg oberste Priorität. Dabei würden die manövrierenden Elterntaxis die grösste Gefahr darstellen. «Kinder werden von Eltern direkt vor der Eingangstüre abgeladen, anstatt dass die ausgeschilderten Parkplätze benutzt werden. Diese Thematik beobachten wir mit Sorge während und ausserhalb der Schulzeit», so Köppel. Die Schule suche deshalb mit allen Beteiligten immer wieder den Konsens.

Doch die Situation habe sich mit der Inbetriebnahme der neuen Sporthalle Friesler und dem somit zunehmenden Verkehr verschärft. So verlief ein erster Zusammenstoss von Autos glücklicherweise ohne Personenschaden.

Weil das Parkierungskonzept nicht funktioniert, veröffentlichte die Schule vergangenen Monat eine neue Weisung. Dabei sollten unter anderem alle Elterntaxifahrten via Parkplatz Sekundarschule Bächelacker zu vollziehen sein. Weiter kann die Ausfahrt des Parkplatzes im Einbahnbetrieb als «Kiss & Ride»-Platz verwendet werden. Weiter informierte die Schule die Sportvereine, damit auch diese die Einhaltung der Weisung beachten. Die Schulgemeinde ihrerseits hofft, dass in Zukunft keine Massnahmen wie ein Parkier- oder Halteverbot entlang der Waldstrasse nötig werden.

Lukas Weinhappl, Präsident Schulbehörde Münchwilen. Bild: PD

Ähnlich sieht es Lukas Weinhappl, Präsident der Schulbehörde Münchwilen, denn vor allem bei einem Schulzentrum kämen Elterntaxis häufig vor. So werde anstelle des für Elterntaxis signalisierten Park- und Wendeplatzes die gleich daran anstossende Quartierstrasse stark belegt. Die Schule macht die Eltern dabei immer wieder darauf aufmerksam, den Kindern diese sozialen Erfahrungen, die sie vom Schulweg mitnehmen können, nicht zu nehmen. Doch Weinhappl führt aus:

«Bei Vorkommnissen während der Schulzeit können wir handeln, für den Schulweg haben wir ausser guten Worten keine Handhabe.»

Wo Elterntaxis keine Sorgen bereiten

Barbara Jaeger, Schulpräsidentin von Rickenbachs Nachbargemeinde Wilen, sagt, dass hier die Schule kein Problem mit Elterntaxis habe. Dieselbe Ansicht teilt Andrea Schwager, Präsidentin VSG Bichelsee-Balterswil. Auch in der Volksschule Fischingen gäbe es keine Probleme mit Elterntaxis.

Fast keine Probleme auf dem Pausenplatz

Barbara Jaeger, Schulpräsidentin

Primarschulbehörde Wilen. Bild: PD

Gemäss Barbara Jaeger würden sich die Eltern auf dem Schulhof auch nicht in die Konflikte der Kinder einmischen. Die Schulpräsidentin führt aus:

«Schon gar nicht innerhalb der Schulzeit. Wir erleben unsere Elternschaft als sehr interessiert an der Schule und unterstützend, was die Schule vorgibt.»

In der Primarschule Eschlikon sieht es ähnlich aus. Hier sagt Köppel, dass die Schule stets versuche, frühzeitig mit den Eltern ins Gespräch zu kommen, sollten Tendenzen zu eigenmächtigen Entscheiden rund um die Schule erkennbar sein.

Etwas anders ist die Situation in Münchwilen. Lukas Weinhappl merkt an, dass ihm keine Entwicklungen wie in Rickenbach bekannt seien. Jedoch könne vereinzelt beobachtet werden, dass Eltern oder Verwandte sich auch während der Schulzeit auf dem Schulareal aufhalten, bisher aber nicht in einer zum Handeln angezeigten Häufigkeit.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen