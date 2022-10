Glosse: Miss Oktoberfest Tannzapfenland ist eine Weinfelderin

Glosse Die neue Miss Oktoberfest Tannzapfenland ist eine Weinfelderin? Es gibt Schlimmeres Südsicht auf Wahl- und Abstimmungsresultate und deren Interpretation. Olaf Kühne 01.10.2022, 04.20 Uhr

Jérine Habegger, die neue Miss Oktoberfest Tannzapfenland, lebt in Friltschen im Bezirk Weinfelden. Bild: Christoph Heer

Darüber, dass die Jury des Oktoberfestes Tannzapfenland eine angehende Lehrerin zur Miss Oktoberfest Tannzapfenland wählt, kann man durchaus diskutieren. Schliesslich fand die Wahl auf einem Schulareal statt. Passt also irgendwie schon. Weshalb es aber eine Weinfelderin sein musste, ist dann wieder ein ganz anderes Thema.

Olaf Kühne. Bild: Peter Pfistner

Nun wollen wir nicht zu tief in Abstimmungs- und Wahlresultaten rumstochern. Denn dass deren Interpretation, Überinterpretation und Fehlinterpretation auch ganz schön nervig sein können, hat uns exemplarisch der vergangene Sonntag gezeigt.

Kaum hatte die St.Galler Stimmbevölkerung die 35 Millionen für Wil West abgelehnt, standen auch schon Experten bereit. Experten, die das Nein nicht hatten kommen sehen, konnten dieses in Windeseile dann doch erklären.

Je nach politischem Gusto lag es am Kulturlandverlust, am Mehrverkehr, am Geld, am Misstrauen gegen den Regierungsrat oder an den eidgenössischen Vorlagen.

Nun lässt sich in eine Vorlage mit dem Titel «Sonderkredit» tatsächlich allerlei hineininterpretieren. Weil der Kredit für unter anderem die bauliche Erschliessung des Areals verwendet worden wäre, darf man zumindest eine These wagen: Die St.Galler haben nicht nur einen Sonderkredit, sondern auch Wil West abgelehnt.

Weil das eben die St.Galler waren, hat dieses Votum den Thurgauer Regierungsrat selbstverständlich nicht zu kümmern. Er glaubt weiterhin an Wil West. Dennoch wagen wir nebst einer These auch gleich noch eine Prognose: Bis zum Spatenstich für Wil West werden wir noch einige Oktoberfest-Tannzapfenland-Missen erleben. Da liegt auch mal eine Weinfelderin drin.