Glosse Der Bus fährt von Braunau in die falsche Richtung Südsicht auf die Verkehrsverbindungen von Braunau nach Münchwilen – und was Bettwiesen damit zu tun hat. Olaf Kühne 16.08.2022, 11.30 Uhr

Das Bezirksgericht Münchwilen ist dank Schiene und Strasse verkehrstechnisch gut erschlossen, das dürfte den Braunauer Gemeinderat freuen. Bild: Olaf Kühne

20 Minuten können verdammt lang sein. Wer schon einmal das «20 Minuten» lesen musste, weiss, wie lang. Just so lange warten am Morgen Bettwieser Pendler in Wil auf ihren Anschluss Richtung St.Gallen. Was sie dort wollen, wissen wir auch nicht.