Gesamterneuerungswahlen Karin Grossglauser ist die neue Pfyner Gemeindepräsidentin Die bisherige Gemeinderätin Karin Grossglauser kann die neue Legislatur als Pfyner Gemeindepräsidentin in Angriff nehmen, der Gemeinderat wird mit zwei Neuen starten. Christoph Heer 25.09.2022, 18.03 Uhr

Karin Grossglauser freut sich über ihre Wahl. Bild: Christoph Heer

Zwar sahen sich die Stimmberechtigten der Gemeinde Pfyn nicht mit einer Kampfwahl konfrontiert, doch selbstverständlich ist es beileibe nicht, dass die einzige Kandidatin für das Amt des Gemeindepräsidiums mit hervorragenden 454 Stimmen – von 521 gültigen – derart glanzvoll gewählt wird.

«Jetzt kann ich alles mal sacken lassen. Die Anspannung war doch ziemlich gross, auch wenn ich die einzige Kandidatin für das Amt der Gemeindepräsidentin war», sagte Karin Grossglauser im Gespräch mit unserer Zeitung , kurz bevor der Wahl-Apéro in der Trotte losging.

«Es ist halt schon so, dass man das Ganze ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr selber in der Hand hat. Nun freue ich mich einfach auf meine kommenden Aufgaben als neue Gemeindepräsidentin. Mein Amtsstart ist auf die neue Legislatur, also ab kommendem Juni 2023, festgelegt.»

Aktuell arbeitet Karin Grossglauser noch als Assistenz Leitung Studiengang Sekundarschule 1 an der Pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG) und als diplomierte Resilienztrainerin CZO. «Jetzt beginnt der Übergang mit einigen grundlegenden Veränderungen für mich», sagte Grossglauser.

Nachdem die 45-jährige in Kreuzlingen aufgewachsen ist, wohnt sie nun seit 2012 in Pfyn. «Und schon seit 34 Jahren bin ich aktiv im hiesigen Akkordeon- und Gitarrenclub mit dabei, auch darum bin ich sehr mit der Gemeinde verbunden.» Für Pfyn wünscht sie sich, dass das Dorf so aktiv bleibt. «Unser starkes Miteinander muss gepflegt werden. Ich fördere ein Klima welches für Respekt einsteht, auch wenn mal gewisse Emotionen mit dabei sind, das gehört dazu», sagte sie weiter.

Für Grossglauser werden Projekte wie der Badiweiher, der Sportplatz oder der Scheibenwall der Schützen anstehen. «Auf diese und weitere Herausforderungen freue ich mich», sagte sie. Doch zuerst wurde mal so richtig gefeiert.

Gemeinderat ebenfalls ohne Kampfwahl Nebst der Wahl einer neuen Gemeindepräsidentin standen in Pfyn auch die Gesamterneuerungswahlen des Gemeinderates auf der Agenda. Ohne Kampfwahl wurden hierbei die vier Bisherigen Roger Knuchel (472 Stimmen), Mathis Müller (456), Hansueli Ott (457) und Monika Sonderegger (510) gewählt. Neu in die Behörde ziehen Thomas Eugster (494) und David Hosmann (466). Von den bisherigen Gemeinderäten verzichtete Walter Thürig auf eine Wiederwahl, Karin Grossglauser ist neu Gemeindepräsidentin. (kuo)