Aadorf: Auf den «Buecherchorb» kommen schwierige Zeiten zu

Generalversammlung Zweimal Weihnachten war ein Glücksfall im Aadorfer «Buecherchorb» Vor eineinhalb Jahren «wiedergeboren», hat die Aadorfer Buchhandlung «Buecherchorb» viel Goodwill erfahren und schrieb anfangs schwarze Zahlen. Doch die Zeiten werden härter. Christof Lampart 17.06.2022, 16.35 Uhr

Auf die Aadorfer Buchhandlung «Buecherchorb» werden schwierigere Zeiten zukommen. Bild: Miguel Lo Bartolo

An der ersten Generalversammlung des «Buecherchorb», die am Donnerstagabend im Raiffeisen Reitcenter Aadorf über die Bühne ging, konnte Verwaltungsratspräsident Peter Bühler über die Anfangszeit eine positive Bilanz ziehen. Denn anstatt eines budgetierten Defizits von rund 50’000 Franken konnte für die ersten 14 Monate des Bestehens der Genossenschaftsbuchhandlung sogar ein Gewinn von 4200 Franken erzielt werden. Die Versammlung folgte einstimmig dem Vorschlag des Verwaltungsrates und überwies vom Gewinn 1000 Franken in die freien Reserven und trug den Rest auf die laufende Rechnung vor.

Grosse Anfangseuphorie ausgenutzt

Die massive Besserstellung sei, so Bühler, zum einen der grossen Anfangseuphorie der Kundinnen und Kunden als auch der Tatsache zuzuschreiben, dass aufgrund des Wiedereröffnungstermins im November 2020, im ersten Geschäftsjahr «wir gleich zweimal in den Genuss des Weihnachtsgeschäftes, unserer stärksten Zeit, kamen», so Bühler. Aus diesem Grund habe man sowohl zum einen den pandemiebedingten sechswöchigen Lockdown Anfang 2021 als auch den Entscheid verkraften können, dass der «Buecherchorb» aufgrund seiner zu später Gründung, nicht in den Genuss von Härtefall-Geldern kam.

«Buecherchorb»-Verwaltungsratspräsident Peter Bühler sieht, nach einem gelungenen Start, zunehmend schwierigere Zeiten auf die Aadorfer Genossenschafts-Buchhandlung zukommen. Bild: Christof Lampart

Nicht nur das doppelte Weihnachtsgeschäft wird es im laufenden Rechnungsjahr nicht mehr geben. Auch der Enthusiasmus der Käuferinnen und Käufer hat spürbar nachgelassen. Bühler sagt:

«Die Leute kommen nicht mehr so fleissig kaufen wie zu Beginn.»

Zwar sei die Unterstützung einer treuen Kundschaft nach wie vor spürbar, aber die Anfangseuphorie sei «verflogen» und sich auf dem hart umkämpften Buchhandelsmarkt zu behaupten, sei «keineswegs einfach», so Bühler.

Kundenbindung durch neue Angebote

Um der Entwicklung gegenzusteuern, will der «Buecherchorb» neue Angebote, die dem Geschäft sowohl einen hohen Umsatz als auch eine grosse Marge sowie eine noch bessere Kundenbindung bescheren könnten, aufgleisen. Laut Verwaltungsrat Patrick Neuenschwander könnten der Ausbau des Schreibwarenverkaufs bei lokalen Firmen, ein Abholdienst für bestellte Bücher in Bäckereien in der Region oder auch der Verkauf von Schulranzen Optionen darstellen, um das Geschäft wieder nachhaltig anzukurbeln. Bühler erläuterte ungeschminkt, wie gross die Differenz zwischen Soll und Haben ist:

«Um alles gut durchfinanzieren zu können, benötigen wir einen wöchentlichen Umsatz von 6000 Franken; aktuell liegt dieser aber bei 4000 Franken.»

Um die Eigenkapitalbasis von aktuell 124’500 Franken zu stärken, will die Genossenschaft im nächsten Halbjahr 40 bis 50 neue Genossenschafterinnen und Genossenschafter werben. Der Verwaltungsrat rechnete fürs laufende Jahr mit zwei Budgets. Die optimistische Variante geht von einem Verlust von 11’700 Franken aus, die realistische von einem Minus von 29’700 Franken. Aktuell tendiere der Geschäftsverlauf zur realistischen Variante, so Bühler.

Einige Wechsel gab es im Verwaltungsrat. Für die ausscheidenden Verwaltungsrätinnen Cornelia Hasler-Roost und Sabina Peter Köstli sowie Verwaltungsrat Michael Haldemann wurden neu Jerome Gmür und Andri Rostetter einstimmig in den Verwaltungsrat gewählt.