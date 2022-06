Gemeindeversammlung Sirnacher gleisen Überbauung des Areals Flurhof/Obermatt auf Die Sirnacher Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend genehmigt alle Anträge des Gemeinderates. Dieser gibt zudem seine Pläne für die Gesamterneuerungswahlen bekannt. Olaf Kühne 10.06.2022, 16.49 Uhr

Das Areal Flurhof/Obermatt: Wo einst Sirnachs Feuerwehr und Werkhof untergebracht waren, will der Gemeinderat im Baurecht eine Überbauung erstellen lassen. Bild: Olaf Kühne

«Wir wollen um 20.30 Uhr fertig sein, nur schon wegen des Fussballspiels», eröffnete Gemeindepräsident Kurt Baumann die Sirnacher Gemeindeversammlung am Donnerstagabend. Doch dieser Plan misslang genau so, wie ein Sieg der Schweiz gegen Spanien in der Nations League.

Dass aus den geplanten 90 Minuten deren 150 werden sollten, lag indes nicht an einer reichhaltigen Traktandenliste des Gemeinderates. Aber der Reihe nach.

Weil die Behörde über sieben Einbürgerungsgesuche erneut offen und in globo abstimmen liess, war dieses Geschäft - im Gegensatz zu früher - in Windeseile abgehandelt. Die einzige Gegenstimme diente mehr der Belustigung.

Kurt Baumann

Gemeindepräsident Bild: Donato Caspari

Auch der hervorragende Rechnungsabschluss 2021 der Einheitsgemeinde Sirnach sorgte nicht für Diskussionen. Anstelle des einst bewilligten Defizits von 355’000 Franken kann die Jahresrechnung nun einen Gewinn von 3,063 Millionen Franken ausweisen.

«Wir sind froh und dankbar, dass unsere damaligen Befürchtungen während des Budgetierens nicht eingetroffen sind», sagte Kurt Baumann und begründete zusammen mit Schulpräsident Urs Schrepfer das fette schwarze Plus. Verantwortlich dafür sind in erster Linie die Steuereinnahmen. Rund 650'000 Franken über Budget spülten die Liegenschaftensteuern in die Gemeindekasse. Mit je rund einer halben Million Franken Steuerzahlungen über Budget haben auch Unternehmen und Private zum satten Gewinn beigetragen.

Lehrermangel in Sirnach nicht akut

Urs Schrepfer

Schulpräsident Bild: PD

Indes verwies Schrepfer auch auf Einsparungen, welche die Schule lieber nicht gemacht hätte. Coronabedingt musste sie vergangenes Jahr auf Exkursionen, Klassenlager und Schulreisen weitestgehend verzichten, wie auch ihre Lehrpersonen auf Weiterbildungen. Hingegen durfte der Schulpräsident vermelden, dass Sirnach für das kommende Schuljahr - trotz dem akuten Lehrermangel - bis auf die schulische Heilpädagogik sämtliche Lehrerstellen besetzen konnte.

Während die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den Rechnungsabschluss einstimmig durchwinkten, erntete auch das nachfolgende Geschäft nur gerade eine Gegenstimme - und genau so wenige Fragen: Das Areal Flurhof/Obermatt beherbergte einst Feuerwehr und Werkhof, später unter anderem die Spielgruppe Müsliburg. Heute befinden sich in den maroden Liegenschaften mehrere Mieter, darunter der interkulturelle Begegnungsort Café Grüezi des gleichnamigen Vereines.

Die Liegenschaft Flurhof/Obermatt beherbergt unter anderem das Café Grüezi. Bild: Olaf Kühne

Nun will der Gemeinderat das Areal im Baurecht überbauen und hierfür einen Investorenwettbewerb ausarbeiten lassen, über diesen der Souverän am 25. September an der Urne befinden wird. Für eine Abgabe des Grundstücks im Baurecht spreche, so Kurt Baumann, dass die Gemeinde auf das Kapital, welches ein Verkauf einbrächte, nicht angewiesen sei, dafür aber im Besitz des Areals bleiben würde. Zudem rechnete der Gemeindepräsident vor, dass der Baurechtszins in den kommenden 70 Jahren, mit einer optionalen Verlängerung um weitere 29 Jahre, Sirnach Jahr für Jahr geschätzte 125'000 Franken in die Gemeindekasse spülen werde. «150'000 Franken entsprechen einem Steuerprozent», meinte Baumann verheissungsvoll.

Das ganze Vorhaben, wie wohl auch die erhoffte Steuererleichterung, stiess bei den 112 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern auf Wohlwollen. Mit nur einer Gegenstimme hiessen sie den Antrag des Gemeinderates gut, für 100'000 Franken das Geschäft im September an die Urne zu bringen und einen zweistufigen Investorenwettbewerb durchzuführen.

Zu diesem Zeitpunkt war die Gemeindeversammlung noch in Kurt Baumanns «Zeitplan». Doch dann kam das Traktandum «Verschiedenes/Umfrage». Indes wurde hier während weiteren 60 Minuten nicht, wie auch schon an Versammlungen geschehen, über die Grünabfuhr gestritten. Vielmehr reihten sich interessante Informationen aneinander, was auch ungeduldige Fussballfans mit dem Abend versöhnte.

Baumann, Stocker und Fuchs verzichten auf Wiederwahl

So liess der Gemeinderat verlauten, dass aus seinen Reihen Pascal Stocker nach 16 Jahren im Amt und Claudio Fuchs nach 14 Jahren nicht mehr zu den Gesamterneuerungswahlen vom 27. November antreten werden. Dies, nachdem Gemeindepräsident Baumann bereits an der Budgetversammlung vom vergangenen Dezember angekündigt hatte, 2023 in Rente zu gehen.

Pascal Stocker wiederum konnte als zuständiger Gemeinderat von einem Gewinn des EW Sirnach in Höhe von 519'000 Franken berichten - und dass die Aktiengesellschaft der Gemeinde eine Dividende von 205'000 Franken ausschütten kann. Zudem verwies er auf das 100-Jahr-Jubiläum des Unternehmens und die entsprechenden Tage der offenen Tür am 19. und 20. August.

Namens der Interpartei informierte Grünen-Präsident Andreas Schmidt die Anwesenden darüber, dass die Suche nach einer neuen Gemeindepräsidentin oder einem neuen Gemeindepräsidenten am Laufen sei, bereits erste Bewerbungen eingetroffen seien, und dass man im Herbst ein Podium mit mehreren valablen Kandidaten veranstalten wolle.

Der zurückgetretene Gemeinderat Samuel Mäder stösst mit Gemeindepräsident Kurt Baumann an. Archivbild: Olaf Kühne

So klang denn der Abend mit der Verabschiedung des Ende Mai zurückgetretenen Gemeinderates Samuel Mäder aus. Auf eine kurze Laudatio durch Kurt Baumann folgte eine längere, dafür äussert humorvolle Rede Mäders. Diese begann er denn auch entsprechend: «Es war ein Fehler, lieber Kurt, einem Rechtsanwalt keine Redezeitbeschränkung aufzuerlegen.» Damit konnte der Busswiler längst nicht den einzigen Lacher verbuchen.