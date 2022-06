Gemeindeversammlung Gewinn weit höher als budgetiert: Fischingen hat im Jubiläumsjahr seine Finanzen im Griff An der Gemeindeversammlung vom 14. Juni kann der Fischinger Gemeinderat einen Rechnungsabschluss mit einem Gewinn von über 1,2 Millionen Franken vorlegen. Ein weiteres Traktandum ist das revidierte Gebührenreglement. Olaf Kühne 08.06.2022, 15.40 Uhr

Die Politische Gemeinde Fischingen feiert heuer ihr 50-jähriges Bestehen –unter anderem mit einem Jubiläumsbier aus der Klosterbrauerei Pilgrim. Bild: Christoph Heer

Mit einem Überschuss hat der Fischinger Gemeinderat schon vor zwei Jahren gerechnet. Indes prognostizierte die Behörde damals der Jahresrechnung 2021 einen Gewinn von 56'500 Franken.

Nun darf die Gemeinde in ihrem Jubiläumsjahr auf ein Vorjahresergebnis mit einem Plus von 1,232 Millionen Franken zurückblicken - und dieses der Gemeindeversammlung vom 14. Juni unterbreiten.

In der Versammlungsbotschaft nennt der Gemeinderat im Wesentlichen vier Punkte, die das überaus positive Ergebnis verursacht haben: Hauptharst ist ein Mehrertrag gegenüber dem Budget im Konto «Allgemeinde Gemeindesteuern» in der Höhe von 455'000 Franken. Weitere 211'000 Franken haben die Grundstückgewinnsteuern beigetragen. Gleich dahinter rangiert mit 199'000 Franken ein Mehrertrag aus dem Finanz- und Lastenausgleich. Und als vierter Punkt schliesslich die Sozialhilfe, die 2021 138'000 Franken tiefer als budgetiert ausgerichtet werden musste.

Steuerfuss für 2022 gesenkt

Diese Zahlen zeigen nicht zuletzt auch, dass der Entscheid der Gemeindeversammlung vom vergangenen November, für das laufende Jahr den Steuerfuss von 66 auf 61 Prozent zu senken, kein Schuss übers Ziel hinaus gewesen sein dürfte.

Der Gemeinderat weiss auch mit dem erwirtschafteten Überschuss auf Basis des alten Steuerfusses etwas anzufangen: Das Geld soll in den Tiefbau fliessen. So lautet der Antrag an der kommenden Gemeindeversammlung, als Gewinnverwendung je eine halbe Million Franken in die Vorfinanzierung der Sanierungen von Sägestrasse und Vogelsang Wiezikon zu stecken, 100'000 Franken in die Sanierung des Lärchenwegs – und die verbleibenden 132'000 Franken will die Behörde schliesslich dem Eigenkapital gutschreiben lassen.

Kosten für Baubewilligungen neu im Gebührenreglement

Nebst dem Rechnungsabschluss sowie der dazugehörenden Gewinnverwendung steht an der Fischinger Gemeindeversammlung einzig noch das revidierte Gebührenreglement auf der Traktandenliste. Diese Revision entstand aus der Gesamtrevision des kommunalen Baureglements.

Nachdem der Gemeinderat entschieden hatte, hiervon die Gebühren für Baubewilligungsverfahren künftig im Gebührenreglement auszuweisen, erhielt dieses eine «Gesamtprüfung» und «punktuelle Anpassungen», wie es die Behörde in ihrer Botschaft formuliert.