Eschlikon: Das Bahnhöfli-Pub bekommt eine neue Pächterin

Gastro «Ich freue mich auf die Herausforderung» – Ab November hat das Bahnhöfli-Pub in Eschlikon eine neue Wirtin Nach vier Jahren mit Edwin Tunaj als Gastgeber übernimmt ab 4. November die einheimische Alexandra Müller-Gasser das Zepter im Bahnhöfli-Pub. Ihr Ziel wird es sein, neuen Schwung in den Laden zu bringen. Christoph Heer 12.10.2022, 16.20 Uhr

Alexandra Müller-Gasser ist ab November die neue Pächterin. Bild: Christoph Heer

Schon jetzt arbeitet Alexandra Müller-Gasser jeden Montag im «Bahnhöfli» und kümmert sich um die Anliegen ihrer Gäste. Doch ab Freitag, 4. November, wird sie offiziell als neue Pächterin des Gasthauses amten. «Nach reichlich gemachten Überlegungen und Abklärungen habe ich mich zu diesem Schritt in die Selbstständigkeit entschlossen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und die Neueröffnung am 4. November», sagt die seit anderthalb Jahren in Eschlikon wohnhafte Wirtin.

In Bassersdorf aufgewachsen, und nach bestandener Ausbildung zur Hotelfachassistentin sowie Servicefachfrau arbeitete Alexandra Müller-Gasser in unterschiedlichsten Gastronomiebetrieben als Köchin, Pizzabäckerin sowie Chef de Service. «Mein aktuelles Engagement ist in der Sirnacher Pizzeria Dolce Vita», sagt sie.

Ein Aufruf an die Vereine

Optisch wird sich im Bahnhöfli-Pub nicht viel verändern, doch wird die neue Wirtin das Küchenangebot anpassen. «Insbesondere auf die kommende Winterzeit will ich meine Gäste einmal wöchentlich mit einem Raclette-Abend verwöhnen. Zudem wird die Snackkarte stetig angepasst.» Auch die Öffnungszeiten werden verändert, daher gelten ab dem 4. November der Sonntag und der Montag als Ruhetage.

«An den anderen Tagen öffnen ich und mein Team ab 16 Uhr.»

Alexandra Müller-Gasser plant zudem, für die Weihnachtszeit für einige Überraschungen zu sorgen. «Lasst euch überraschen, es wird spannend», sagt sie augenzwinkernd. Ihr Hauptanliegen wird sein, eine Wohlfühloase für alle zu generieren. «Junge und ältere Gäste sind willkommen. Insbesondere die hiesigen Vereine sind dazu aufgerufen, wieder vermehrt das ‹Bahnhöfli› zu besuchen.» Die vierfache Mutter ergänzt: «Aber auch Personen aus den turnenden Vereinen, Behördenmitglieder, Parteien, Gremien und Institutionen sind herzlich willkommen.»

Denn, und das ist ihr Anliegen, würde sie das Lokal auch montags öffnen. «Stimmt. Wenn sich eine grössere Gruppe anmeldet, steht das ‹Bahnhöfli› selbstverständlich zur Verfügung.» Informationen zu Öffnungszeiten und Anlässen unter: www.bahnhoefli-bar.ch.