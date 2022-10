Fischingen, Eschlikon und Bichelsee fusionieren ihre Sozialämter

Fusion Fischingen, Eschlikon und Bichelsee-Balterswil legen ihre Sozialämter zusammen Die drei Hinterthurgauer Gemeinden Bichelsee-Balterswil. Eschlikon und Fischingen wollen ihre Sozialen Dienste in ein gemeinsam betriebenes Kompetenzzentrum überführen. Dessen Sitz wird in Eschlikon sein. Olaf Kühne 18.10.2022, 16.30 Uhr

Eschlikon ist der Sitz der künftigen gemeinsamen Sozialen Dienste der Gemeinden Fischingen, Bichelsee-Balterswil und Eschlikon. Bild: Olaf Kühne

Es ist ein logischer Schritt. Und ein Schritt, den auch schon andere Gemeinden gegangen sind: Bichelsee-Balterswil, Fischingen und Eschlikon wollen ihre Sozialen Dienste zusammenlegen.

Christoph Zarth

Gemeindepräsident Bichelsee-Balterswil Bild: Olaf Kühne

Es sind denn auch die altbekannten Probleme, die Christoph Zarth, Gemeindepräsident von Bichelsee-Balterswil, ins Feld führt. Stets komplexere Anforderungen und Fälle sowie der Mangel an kompetentem Personal stellen insbesondere kleinere Gemeinden vor die Herausforderung, ihre Aufgaben noch mit Teilzeitpensen erfüllen zu können.

«Just zu meinem Amtsantritt vor bald zwei Jahren hatten wir in Bichelsee-Balterswil ein akutes Personalproblem», blickt Christoph Zarth zurück. «Wir haben dann den Kontakt zu unserer Nachbarin Fischingen gesucht.» Dort habe man zwar kein direktes Problem gehabt, sei aber dennoch auf offene Ohren gestossen. Schnell sei dann auch die Frage aufgetaucht: Wieso nicht mit Eschlikon?

«Die Gemeinde Eschlikon hat diesbezüglich einen guten Ruf», sagt Christoph Zarth weiter. «Beispielsweise mit den ukrainischen Flüchtlingen oder auch mit ihren Sprachkursen ist sie sehr engagiert.»

In Bichelsee-Balterswil sind die sozialen Dienste derzeit mit einem 50-Prozent-Pensum abgedeckt. «Wir müssen immer wieder feststellen, dass so auch Know-how auf der Strecke bleibt», sagt Christoph Zarth. Auch Ferienvertretungen und dergleichen gestalteten sich schwierig. Zudem fehle schlicht die Zeit, auch präventiv tätig zu sein. Christoph Zarth benennt als Beispiel eine Schuldenberatung.

«Mit präventiver Arbeit kann vermieden werden, dass Menschen überhaupt in die Sozialhilfe gelangen», ist Zarth überzeugt. «Sie kann deshalb Kosten senken.»

So machte sich denn 2021 eine Projektgruppe an die Arbeit, schaute sich vergleichbare Beispiele im Kanton an. In der Region waren dies Matzingen, Stettfurt und Thundorf. Die drei Gemeinden schlossen vergangenes Jahr ihre zuvor drei Sozialämter zu einem gemeinsam betriebenen Kompetenzzentrum zusammen. Damals aus den selben Gründen, die nun auch Fischingen, Bichelsee-Balterswil und Eschlikon vorbringen.

Und nach dem Vorbild der drei Frauenfelder Kommunen soll nun auch der Zusammenschluss im Tannzapfenland erfolgen: mit einem gemeinsamen Kompetenzzentrum, welches seinen Sitz in Eschlikon haben wird.

Gemeinsame Sozialhilfebehörde

Kontrolle abgeben werden Fischingen und Bichelsee-Balterswil deshalb aber nicht. Als strategisches Organ, im Sinne eines Verwaltungsrates, wird ein Ausschuss das Zentrum begleiten - zusammengesetzt aus je zwei Gemeinderäten sowie der Leiterin des Kompetenzzentrums. Auch die Fürsorgebehörde, als politisches Organ, bleibt erhalten. Indes wird es künftig für die drei Gemeinden nur noch eine gemeinsame siebenköpfige Sozialhilfebehörde sein - mit je einem Gemeinderat sowie Fachpersonen.

«Wir erhoffen uns nicht nur eine Kostensenkung durch die künftig mögliche Präventionsarbeit», führt Christoph Zarth weiter aus.

«Durch die neue Organisation erwarten wir auch eine Effizienzsteigerung, die letztlich auch wieder Sparpotenzial bietet.»

René Bosshart

Gemeindepräsident Fischingen Bild: Olaf Kühne

Bereits ist der Zusammenschluss durch die Gemeinderäte der drei Gemeinden abgesegnet. Bichelsee-Balterswil hat entsprechend budgetiert, wodurch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der kommenden Gemeindeversammlung den Schritt mittels Zustimmung zum Budget gutheissen können. Für Fischingen hingegen sagt Gemeindepräsident René Bosshart: «Wir gehen in einem ersten Schritt von gleichbleibenden Personal- und Infrastrukturkosten aus und haben deshalb budgetiert, wie bis anhin. Die eigentlichen Aufwände für die wirtschaftliche Sozialhilfe übernimmt wie bisher jede Gemeinde anhand ihrer Fallzahlen.» Informieren wolle man die Bevölkerung aber genauso an der kommenden Gemeindeversammlung.

Umsetzung für 2023 geplant

Denn als Wunschtermin für den Start des gemeinsamen Vorhabens benennt Christoph Zarth bereits den 1. Januar 2023. «Wenn das zu kurzfristig ist, können wir uns aber auch gut den Beginn der nächsten Legislatur im Juni 2023 als Starttermin vorstellen.»

So oder so sei man überzeugt, dass man künftig mit rund 10'000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Gebiet des Kompetenzzentrums eine gute Grösse haben werde, um die Sozialen Dienste mit einem professionellen Team betreuen zu können.