Weihnachtsmarkt Tannzapfenland sucht noch Aussteller

Am Samstag, 19. November, ist es wieder so weit. Nach zweimaliger Absage findet der Weihnachtsmarkt Tannzapfenland wieder statt. Während alles Organisatorische bereits in Stein gemeisselt ist, werden noch Marktstandbetreiber gesucht.

Christoph Heer 24.10.2022, 15.46 Uhr