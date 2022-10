Aadorf: Polysport-Camp für 59 Kinder

Freizeit Polysport-Camp Aadorf: Kein Bewegungsmangel für 59 Kinder Spass und Bewegung in den Herbstferien haben 39 Knaben und 20 Mädchen aus Aadorf und Umgebung am Polysport-Camp. Anbieter ist die professionelle Sportagentur «MS Sports». Kurt Lichtensteiger 20.10.2022, 16.00 Uhr

59 Kinder nehmen am Polysport-Camp in Aadorf teil. Bild: Kurt Lichtensteiger

«Jeden Halbtag während zweier Stunden eine andere Sportart kennen lernen.» Auf dieses verlockende Angebot liessen sich 39 Knaben und 20 Mädchen der Jahrgänge 2007 bis 2016 ein. Erwartungsfroh lauschten sie in der Aadorfer Dreifachhalle den Ausführungen des Campleiters Jonas Kobler. Dies im Beisein von vier Leitern und zwei Leiterinnen, Sportstudenten oder angehenden Lehrpersonen.

Diese werden sich mit Begeisterung den Jugendlichen während einer Woche annehmen. Ein Catering-Service sorgt dabei für die Mittagsverpflegung. Darauf folgt ein organisiertes Mittagsprogramm, bis es um 14 Uhr sportlich weitergeht.

Vielfältiges Sportprogramm

«Mit Spass und Freude an der Bewegung in alters- und leistungsgerechten Gruppen möchten wir die Kinder begeistern. Sie sollen ihre Energie mit Hilfe von Sport ausleben dürfen. Die sportliche, soziale und persönliche Entwicklung steht dabei im Mittelpunkt», verriet der Hauptleiter. Derweil machten sich die Kinder daran, das bereitgelegte grüne Leibchen überzustreifen. Und schon kommt wieder Bewegung in die muntere Schar.

Die Teilnehmenden absolvieren den Ninja-Warrior-Parcours. Bild: Kurt Lichtensteiger

Zum Austoben gab es dann Gelegenheit genug: Sei es beim Trampolin, Ninja-Warrior-Parcours, Fussball, Geräteturnen oder Tanzen, wo kognitive und koordinative Fähigkeiten besonders im Fokus standen. Dass Sport bekanntlich Menschen verbindet, ist hinlänglich bekannt. Ebenso ist dies bei Kindern der Fall, wie ein Augenschein vermittelte. Am Freitag soll dann den Eltern mit einer Trampolinshow und einer Abschlussstafette ein Spektakel geboten werden.

Professionelle Sportagentur

In früheren Jahren gab es einige Sportvereine, die in eigener Regie ein Lager durchführten. Mangels Ressourcen, vor allem Personalmangel, scheint dies immer weniger der Fall zu sein. In die Bresche springen deshalb professionelle Anbieter, wie zum Beispiel «MS Sports», der neuerdings in Aadorf gastiert. Eine Ergänzung im Herbst, denn in den Frühlingsferien ermöglichen der Ferien(s)pass und im Sommer das Pfarreilager oder das BV-Fussballcamp den Jugendlichen eine sinnvolle Betätigung. «MS Sports», 2007 gegründet, gehört dabei zu den grössten Anbietern.

Im Jahr 2022 wurden an 241 Standorten aller Sprachregionen rund 16'000 Kinder in 377 Camps betreut. Seit der Gründung sollen es gar um die 100'000 sein. Weitere Infos unter www.mssports.ch.