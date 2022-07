SRF-Wetterfrosch Bucheli begeistert im Frauenfelder Rathaussaal

Frauenfeld «Wenn-dann-Beziehungen sind auch in der Meteorologie heikel»: SRF-Wetterfrosch Bucheli begeistert im Rathaussaal An der Volkshochschule Frauenfeld war TV-Meteorologe Thomas Bucheli zu Gast. Mit seinem Referat bewies er Unterhalter-Qualitäten. Thomas Schaffner 06.07.2022, 16.50 Uhr

Volkshochschulpräsident Albert Bargetzi begrüsst seinen Referenten Thomas Bucheli. Bild: Thomas Schaffner

88 Interessierte konnte Albert Bargetzi, der Präsident der Volkshochschule Frauenfeld, am Dienstagabend im Rathaus Frauenfeld begrüssen. Eine «grosse Kiste» also, hätte es im TV-Jargon wohl geheissen, und ums Fernsehen und seine Wetterprognosen ging es denn auch an diesem Abend.

Thomas Bucheli hatte für einmal das Dach des Leutschenbacher Studios mit der Vortragsbühne getauscht – und es war Unterhaltung pur, gespickt mit knallharten wissenschaftlichen Fakten. «Wenn wir kurz vor 20 Uhr auf dem Dach beziehungsweise bei ihnen in der Wohnstube stehen, sind wir nicht allein. Hinter uns steht ein Heer von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern weltweit. So funktioniert Meteorologie heutzutage in unserer globalisierten Welt.»

TV-Meteorologe Thomas Bucheli referiert über seine Arbeit. Bild: Thomas Schaffner

Nach seinem Studium an der ETH Zürich mit Abschluss in Meteorologie, Klimatologie und Atmosphärenphysik war Bucheli 1995 mitbeteiligt an der Gründung der Wetterredaktion des Schweizer Radio und Fernsehens, wo er heute ein 15-köpfiges Team leitet. «Ich konnte mein Hobby Jassen zum Beruf machen: So bekomme ich ständig neue Karten und habe Superpartner.»

Das Wetter habe immer auch eine tiefe archaische und psychologische Komponente. Deshalb sei er auch Passiv-Mitglied bei den Muotathaler Wetterschmöckern, meinte er unter dem Gelächter des Publikums: «Die haben ihre, wir unsere Prognosen. Wir gehen höchstens bis Tag sieben, dann übernehmen die Muotathaler für den Rest des Jahres.» Die Meteorologen müssten verstehen, wie das komplexe System Wetter aufgebaut sei. «Wissen die Ameisen im Muotathal um diese Zusammenhänge? Ich behaupte nein!»

Thomas Bucheli blickt auf seine Anfänge zurück. Bild: Thomas Schaffner

Zu Buchelis Anfängen habe man relativ sichere Prognosen bloss für einen Tag erstellen können. «Heute sind wir für den vierten Tag exakt gleich gut wie damals für den ersten.» Nach wie vor höchst komplex sei die Vorhersage von Gewittern. Sicher werde man da in den nächsten zehn Jahren enorm zulegen, heute bewege man sich eher im Bereich einer Viertelstunde, was die lokale Prognosesicherheit betrifft, nie aber von 24 Stunden. Mit Fehlprognosen müsse man leben, nie würde man aber Begehren etwa von Tourismusdirektoren nachkommen und die Prognosen beschönigen.

Die Bedeutung von Bauernregeln? Oft hätten unsere Vorfahren intuitiv erfasst, was sich heute wissenschaftlich errechnen lasse. Ob der Mond einen Einfluss auf das Wetter habe, wie oft behauptet? «Fragen Sie mal einen Tiefseefisch, ob er Ebbe und Flut spüre. Ich sage ihnen, der hat keine Ahnung.» Wie auch sonst im Leben seien direkte «Wenn-dann-Beziehungen» eben heikel. Was den Vollmond betreffe: «Es ist ja überall auf der Welt Vollmond, zeitgleich.»

Meteorologie ist eine komplexe Wissenschaft. Bild: Thomas Schaffner

Warmer, lang anhaltender Applaus verabschiedete den Referenten. Und auf den nächsten Leckerbissen der Volkshochschule darf man sich schon freuen: Im Herbst heisst das Thema: «Von Kandersteg nach New York». Richtig geraten: Freude wird herrschen – mit Adolf Ogi.