Fischingen: Jahrmarkt Fischingen

Fischingen Auf ein Wiedersehen am Jahrmarkt-Festtag in Fischingen Jeweils am zweiten Montag im Oktober wird das Klosterdorf Fischingen zum Mittelpunkt der Marktfahrer. Dabei reiht sich der Warenmarkt empor bis zum Kloster. Maya Heizmann 11.10.2022, 16.20 Uhr

Zahlreiche Stände am Fischinger Jahrmarkt. Bild: Maya Heizmann

Nach zweijährigem coronabedingtem Unterbruch strömten bereits am Morgen die Marktbesucher ins Hinterthurgauer Klosterdorf und die Parkplätze waren schnell besetzt.

Bude an Bude drängte sich auf der Strasse hinauf ins Klosterareal in Fischingen. Die Düfte von gegrillten Bratwürsten, Raclettes wie auch von Pommes, Cordon bleus am Spiess und Zuckerwatte vermischten sich zu einer schmackhaften Aromawolke über dem Markt.

Und auch die Jubla (Jungschar Blauring) Fischingen betrieb ihr grosses Festzelt auf dem Schulhausplatz, wo sie nach Jubla-Manier die Teigwaren über dem Feuer kochten.

Eine ausgelassene Stimmung

«Da muss man einfach hingehen», sagte eine Besucherin aus Dussnang. Denn hier treffe man so viele Bekannte wie nirgendwo anders. «Hoi zämme, scho lang nümme gseh», tönte es von überall. Die Leute umarmten ihre Bekannten und freuten sich über ihr Wiedersehen. Denn sicherlich trug auch das schöne Herbstwetter viel zur guten Marktatmosphäre bei.

Zuckerwatte: die süsse Verlockung am Jahrmarkt. Bild: Maya Heizmann

Dabei gaben besonders die Kinder gerne ihre Jahrmarkt-Batzen aus. Ihnen gefielen besonders die vielen Plüschtiere, die Spielzeugtraktoren und der bunte Modeschmuck. Und nach dem Motto: Der nächste Winter kommt bestimmt, standen besonders viele warme Socken, Handschuhe und Schals im Angebot.