Filmemacher Rollstuhlbasketball vor der Filmkamera: Regisseur Dominik Rüedi startet neues Projekt Mit seinen Filmen sensibilisiert Dominik Rüedi auf wichtige gesellschaftliche Themen. Sein nächstes Projekt richtet den Fokus auf die Möglichkeiten von Frauen im Behindertensport. Anja Kündig 11.10.2022, 11.30 Uhr

Filmemacher und Rollstuhlbasketballspieler Dominik Rüedi (links) und Coach Christian Rosenberger (rechts). Bild: Anja Kündig

Hier ist Ausdauer gefragt. Der 23-jährige Filmemacher aus Wängi Dominik Rüedi kombiniert seine beiden Leidenschaften in seinem neuesten Projekt: eine Dokumentation über die Swiss Ladies. Dabei geht es um die Spielerinnen eines Frauenrollstuhlbasketballteams. «Ich sitze selber seit sieben Jahren im Rollstuhl und will mit meinen Projekten die Leute mehr auf das Thema sensibilisieren», sagt Rüedi, der zurzeit ein Praktikum als Filmproduzent in Zürich absolviert.

Filmemacher und Rollstuhlbasketballspieler Dominik Rüedi. Bild: Olaf Kühne

Bereits in vorigen Projekten Rüedis stand das Leben im Rollstuhl im Zentrum. So beispielsweise in seiner Abschlussarbeit an der SAE in Zürich, einem Kurzfilm mit dem Namen «Schwerelos», der mehrfach ausgezeichnet wurde. «In Schwerelos steckt viel Leidenschaft», sagt Rüedi.

Basketball stellt Filmproduktion in den Schatten

Ob hinter der Kamera oder auf dem Basketballfeld, Rüedi ist mit Herzblut dabei. Er spielt selber seit einigen Jahren bei den Rolling Rebels und gehört seit diesem Jahr zum erweiterten Kader der Nationalmannschaft. Er weiss also genau, wo er mit der Kamera draufhalten muss. Rüedi sagt:

«Mein Ziel ist es, mit der Doku dem Frauensport und dem Behindertensport noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken.»

Gemeinsam mit seinem Team hat Rüedi Ende September das Nationale Turnier in Seuzach gewonnen. «Dieses Turnier haben wir zuvor noch nie gewonnen», sagt Rüedi stolz. Bei der Frage, ob Film oder Sport, zögert er lange und sagt dann: «Mir ist beides sehr wichtig. Dennoch würde ich den Sport bevorzugen.»

Ein Blick hinter die Drehkulisse. Bild. PD

Dokumentarfilm über Swiss Ladies als nächstes Projekt

«Die Idee, eine Dokumentation über die Swiss Ladies zu drehen, hatte ich schon früh», sagt Rüedi. Sein Coach Christian Rosenberger habe ihn dann mit derselben Idee aufgesucht. «Viele kennen die Angebote im Behindertensport nicht. Wir hoffen, einige mit der Doku darauf aufmerksam machen zu können», sagt Rosenberger, der bereits seit 35 Jahren als Coach in verschiedenen Sportarten tätig ist. Er kenne die Arbeiten von Rüedi und wolle durch seine Hilfe mehr Reichweite für Rollstuhlbasketballteams generieren.

Swiss Ladies Die Swiss Ladies sind ein Rollstuhlbasketballteam, das sich an vier bis fünf Wochenenden im Jahr zum Training trifft. Sie setzen sich aus 15 Spielerinnen aus dem ganzen Land zusammen und sind das einzige reine Frauenteam der Schweiz. Die Swiss Ladies wurden 2019 von Eliane Keller und Christian Rosenberger gegründet. Die Spielerinnen sind zwischen 16 und 50 Jahre alt. Darunter sind auch drei Fussgängerinnen. Aus den Swiss Ladies bildet sich das Schweizer Frauennationalteam, dessen Ziel die Teilnahme an der Europameisterschaft 2023 in Rotterdam, den Niederlanden, ist. (ank)

Dafür porträtiert Rüedi Spielerinnen und Staff, begleitet die Swiss Ladies an Wettkämpfe und filmt sie während des Trainings. «Mittlerweile habe ich fast schon zu viel Material», sagt Rüedi und lacht. «Wir sind froh um Dominiks Hilfe. Die Swiss Ladies werden so zum Leuchtturm für Frauen im Behindertensport», sagt Rosenberger und meint damit, dass das Frauenteam Hoffnungen weckt.

Die Swiss Ladies beim Training. Bild: PD