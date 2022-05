Eschlikon Mechanische Werkstätte Wiesental: Die Poesie der Vergangenheit Am jährlich stattfindenden Mühletag öffnete auch die Mechanische Werkstätte Wiesental ihre Türen. Und lockte am Samstag zahlreiche Besuchende an. Maya Heizmann 30.05.2022, 11.30 Uhr

Roland Stacher führte die Besucherinnen und Besucher durch die Werkstätte. Bild: Maya Heizmann

Es war ein Glücksfall im Jahre 2002: Im Wohnhaus Wiesental von Erfinder und Tüftler Ulrich Leutenegger (1875–1932) wurde eine komplett erhaltene mechanische Werkstatt entdeckt. Sie war im gleichen Zustand, wie sie der Mechaniker 1932 vor seinem Tod verlassen hatte. Der Weiher mit dem gestauten Wasser, die Turbine mit der Transmission zum Antrieb der Werkzeugmaschinen, die Esse, die Werkbänke mit den Werkzeugen, sogar die Brille und Tabakpfeife; alles war noch im Urzustand von 1932 erhalten.

Viele Werkzeuge

In der Werkstätte wähnt man sich in einer anderen Zeit. Viele Werkzeuge präsentieren sich auf den Werkbänken in Reih und Glied: Zangen und Gabelschlüssel in diversen Grössen, weiter Handbohrmaschinen, allerlei Schmiedewerkzeuge, Hämmer, ein paar Mäusefallen, eine Uhr ohne Zeiger. An den Wänden hängen Gewindeschneider, Unterlagsscheiben, Dichtungsringe, Antriebsräder und vieles mehr. In der Werkstatt stehen eine Esse und ein Amboss, diverse Drehbänke und Fräsmaschinen. Leutenegger war ein Erfinder, baute Maschinen, Motoren und Pumpen. Er entwickelte den «Widder» weiter, eine hydraulische Pumpe, die Wasser ohne zusätzliche Energie hochpumpen konnte, diese Maschine liess er patentieren.

Neue Besitzer

Ulrich Leutenegger wurde 1852 in Holzmannshaus geboren. Das Haus Wiesental wurde 1868 als Gerberei gebaut. 1875 gründete er nach einer Schlosserlehre die Werkstatt im Wiesental. Er konstruierte verschiedene Apparaturen, die er auch patentieren liess. Neben sämtlichen mechanischen Arbeiten erstellte die Werkstatt Leutenegger auch Leitungsnetze für die Wasserversorgung in der Umgebung. 2003 wurden Wohnhaus, die Werkstatt, Scheune und Weiher unter Schutz gestellt und 2008 kauften Daniel und Kathrin Birchler die Anlagen, mit der Auflage, an der Werkstatt nichts zu verändern. Diese Auflage führte zur Gründung der Stiftung Mechanische Werkstätte Wiesental und des Historischen Vereins Eschlikon. Die beiden Institutionen kümmern sich um die Finanzierung und um den Unterhalt der Anlage.

Kulturgut erhalten

Der Höhepunkt war 2013 mit der Restaurierung des Elektromotors und der Transmission, sowie 2016 die Restaurierung der Pelton Turbine sowie die Verleihung des Thurgauischen Heimatschutzpreises. Die Führungen durch die Werkstatt und die Erläuterungen von Mitgliedern des Historischen Vereins stiessen bei den Besuchern auf grosses Interesse und auf viel Verständnis für die Erhaltung des alten Kulturguts.