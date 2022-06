Eschlikon: Gemeinde feiert erstes Vorsommerfest

Eschlikon Eschliker Vorsommerfest – der Bevölkerung etwas zurückgeben Die Gemeinde Eschlikon möchte das gesellschaftliche Leben fördern und der Bevölkerung etwas zurückgeben. Dazu hat sie das erste Eschliker Vorsommerfest ins Leben gerufen. Francesca Stemer 07.06.2022, 16.30 Uhr

Das Vorsommerfest findet vor dem Gemeindehaus statt. Bild: Roman Scherrer

Das gesellschaftliche Leben aktiv fördern. Das ist das Ziel, welches sich der Eschliker Gemeinderat gesetzt hat. Dabei möchte man der Bevölkerung etwas zurückgeben. Sina Ledermann, Leiterin Einwohnerdienste und Stellvertretende Gemeindeschreiberin, sagt, dass aufgrund der Pandemie, viele geplante Anlässe nicht stattfinden konnten. So beispielsweise der für die Gemeinde traditionelle Neujahrsapéro. Um das nachzuholen, wird am Sonntag, 19. Juni, zum ersten Mal das Eschliker Vorsommerfest durchgeführt. Das Strassenfest wird auf der Wiesenstrasse vor dem Gemeindehaus stattfinden und richtet sich dabei vor allem an die Eschliker Bevölkerung.