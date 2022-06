Der Radweg zwischen Vorderhalingen und Sek ist jetzt vollständig

Eröffnung Was lange währt, fährt endlich gut: Der Radweg zwischen Vorderhalingen und Sekundarschule ist jetzt vollständig Freude herrschte am Freitag in Halingen. Denn nach 32 Jahren Planungs- und Bauzeit konnte endlich das letzte Teilstück des Radweges zwischen Vorderhalingen und der Sekundarschule eröffnet werden. Christof Lampart 10.06.2022, 16.30 Uhr

Schülerinnen und Schüler nehmen den neuen Radweg unter die Räder. Bild: Christof Lampart

Petrus hatte sich für den letzten feierlichen Akt der fast unendlichen Geschichte einen perfekten Sommertag ausgewählt. Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich kurz nach sieben Uhr nicht nur Behördenvertreter von Schule, Gemeinde und Kanton beim für den Verkehr freizugebenden Teilabschnitt zwischen Thundorf und Halingen ein, sondern auch gut 40 Schülerinnen und Schüler mit ihren Velos, welche auf dem Weg zur Schule hier einen Zwischenhalt einlegten.

Eine lange Entstehungsgeschichte

Gross war an diesem Morgen auch die Freude bei Markus Müggler. Der Präsident der Sekundarschule Halingen rief in Erinnerung, dass auch Rom nicht an einem Tag erbaut wurde. Und anscheinend gelte dies heutzutage auch für Radwege.

Tatsächlich wurde die Idee, dass die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Halingen dereinst auf einem gesicherten Rad- und Gehweg zur Schule fahren könnten, im Jahr 1990 erstmals aufgegriffen. Nach zwölf Jahren konnte der Teil Matzingen-Halingen fertiggestellt werden, 2010 die erste Etappe von Lustdorf nach Thundorf.

Danach harzte es wieder wegen Einsprachen. Erst nachdem der Thurgauer Regierungsrat im Jahr 2014 ein Enteignungsverfahren einleitete, kam wieder Bewegung ins stockende Bauvorhaben und man einigte sich im November 2015 mit dem letzten Eigentümer, sodass die zweite Etappe von Thundorf bis zur Ortseinfahrt Vorderhalingen realisiert und im November 2016 dem Verkehr übergeben werden konnte. Wer dachte, dass es jetzt mit dem letzten Teilstück zwischen Vorderhalingen und Sekundarschulhaus schneller vorangehen würde, irrte. Denn es folgten erneut mehrere Einsprachen gegen die Planung und am Ende erneute ein Enteignungsverfahren.

Schulpräsident Markus Müggler (links) und Benedikt Eberle vom kantonalen Tiefbauamt schneiden das Band durch und geben das letzte Teilstück des Halinger Radweges für den Verkehr frei. Bild: Christof Lampart

«Das Ding ist gut geworden»

Immerhin nutzte die Schule die lange «Wartezeit», um vor Ort die Infrastruktur zu erneuern: «Wir haben euch in der Zwischenzeit schon einmal den zusätzlich benötigten Fahrrad-Unterstand gebaut. Der steht bereit und wartet auf euch», erklärte Müggler gut gelaunt.

Auch der stellvertretende Amtsleiter des kantonalen Tiefbauamtes, Benedikt Eberle, liess es sich nicht nehmen beim Durchschneiden des Bandes mitzuhelfen und freute sich mit: «Gut Ding will Weile haben – und dieses Ding ist gut geworden», so Eberle. Freuen durften sich am Ende auch die Schülerinnen und Schüler, erhielten sie doch zur Feier des Tages je ein neue Fahrradklingel und ein Znüni überreicht.