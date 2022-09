Eschlikon: Wärmeverbund Eschlikon bekommt bald neue Kapazitäten

Energie «Das Richtige zum richtigen Zeitpunkt geplant und umgesetzt» – Wärmeverbund Eschlikon bekommt bald neue Kapazitäten Aktuell baut die Schmid-Wärmeproduktion GmbH in Eschlikon ein neues Hackschnitzel-Silo mit einem Volumen von 500 m3. Und stärkt so den lokalen Wärmeverbund. Christof Lampart 15.09.2022, 16.10 Uhr

Philipp Lüscher ist der CEO der Schmid-Gruppe Eschlikon. Bild: Ralph Ribi

Rund zwei Millionen Franken kostet der Bau, dessen Wichtigkeit für eine nachhaltige und zukunftsgerichtete Energieversorgung in Eschlikon mitunter auch daran sichtlich wird, dass er, nach seiner Fertigstellung, im Frühling 2023 mit einem Tag der offenen Tür eingeweiht werden wird.

Der Bauentscheid für ein neues Hackschnitzel-Silo fiel bereits vor zwei Jahren, als von einem Ukraine-Krieg und dessen negativen Auswirkungen auf die hiesigen Elektroversorgungsunternehmen und deren Privat- und Geschäftskunden noch nicht das Geringste zu erahnen war. Doch aus der heutigen Sicht hat die Schmid-Wärmeproduktion GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Schmid AG, «genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt geplant und umgesetzt», wie der CEO der Schmid AG, Philipp Lüscher, gegenüber der «Thurgauer Zeitung» erklärte.

Dekarbonisierung und Wertschöpfung vorantreiben

Doch warum entschied sich das Unternehmen für diese Investition? Ganz einfach: Da die Wärmeabnahme des Wärmeverbundes Eschlikon in den letzten Jahren konstant stieg, reichen die Lagerkapazitäten bald nicht mehr aus. Der Wärmeverbund Eschlikon liefert an Private und Firmen sechs Megawatt erneuerbare und CO 2 -neutrale Energie – womit derzeit 1200 Wohneinheiten mit Wärme versorgt werden können. Und die Nachfrage von Privaten und Firmen nach einem Anschluss an den Wärmeverbund Eschlikon hält an.

Die Schmid-Wärmeproduktion GmbH in Eschlikon baut ein neues Hackschnitzel-Silo. Bild: Ralph Ribi

Was Philipp Lüscher freut, aber nicht verwundert, denn «so ein Wärmeverbund ist heute eine der wenigen Möglichkeiten, um sich von der Abhängigkeit von Öl und Gas zu lösen. Damit wäre dies auch ein gutes Instrument für Firmen, die ihre Dekarbonisierung vorantreiben wollen», betont Lüscher. Generell erachtet Lüscher Holz in unseren Breitengraden als «idealen Energieträger, welcher stetig nachwächst». Von 100 Franken, die für die Wärmeerzeugung durch Holz benötigt werden, bleiben 95 Franken in der Schweiz: beim Öl und Gas ist’s genau andersherum», weiss Lüscher.

Info-Anlass über Dekarbonisierung Das Thema Dekarbonisierung in der Energie- und Wärmeversorgung hat für die Schmid AG Top-Priorität. Aus dem Grund lädt die Firma am 29. September 2022 zum «Dekarbon Early Bird»-Event ein, der von sieben bis zehn Uhr dauert und am Firmensitz der Schmid AG in Eschlikon über die Bühne gehen wird. Dabei werden unter anderem auch der Thurgauer Regierungsrat Walter Schönholzer und Richard Philipps, Leiter Sektion Industrie und Dienstleistungen vom Bundesamt für Energie (BFE), reden. Mehr Infos: www.dekarbon.energy (Christof Lampart)

Das neue Hackschnitzel-Silo ist mit einem befahrbaren Schubboden ausgerüstet und verfügt über einen Metall- und Langteil-Abschneider, damit auch «schwieriger Brennstoff» gelagert und transportiert werden kann. Unter schwierigen Brennstoffen sind Materialien wie Alt- oder Kaskadenholz zu verstehen. Holz also, das stark verunreinigt ist, wenn es zum Beispiel von einem Hausabbruch herstammt.

«Intelligente» Steuerung in Aussicht

Über seine Bedeutung für den Wärmeverbund Eschlikon hinaus, erachtet die Schmid AG das neue Hackschnitzel-Silo auch als eine Referenzanlage im Rahmen des Aufbaus des firmeneigenen Technologiecenters am Standort Eschlikon. Dass dieses rasch wachsen wird, ist wahrscheinlich, befindet sich doch schon die nächste Innovation in der Pipeline, die im Jahr 2023 lanciert werden soll: nämlich eine neue Steuerungsgeneration für Holzheizungen, die den vollautomatischen Betrieb der Anlagen sicherstellt. «Wir können dann die grösste Herausforderung für Holzheizungen meistern: nämlich der Umstand, dass das Holz, das verfeuert wird, immer anders von seiner Beschaffenheit her ist. Mal wird Waldholz verbrannt, dann Pellets, dann wieder nasses Holz. Die neue Steuerung wird in der Lage sein, den Brennprozess effizient und ökonomisch an das jeweils zugeführte Brennmaterial anzupassen», so Lüscher.