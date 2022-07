Deutscher Musikverein spielt an Fischinger Bundesfeier

Bundesfeier Fischingen zu Gast in Fischingen: Deutscher Musikverein spielt an Bundesfeier Die diesjährige Fischinger Bundesfeier steht ganz im Zeichen des 50-Jahr-Jubiläums der politischen Gemeinde. Entsprechend originell ist das Festprogramm. Olaf Kühne 12.07.2022, 16.10 Uhr

Der Musikverein GutKlang existiert seit 1924 im deutschen Fischingen Sulz. Am 31. Juli ist er zu Gast im Hinterthurgauer Fischingen. Bild: PD

Ein deutscher Musikverein an einer Schweizer Bundesfeier? In Fischingen gibt es gleich mehrere Anlässe für diese originelle Idee: Allem voran feiert die politische Gemeinde heuer ihr 50-jähriges Bestehen. In diesem Rahmen finden in der Gemeinde nicht nur während des ganzen Jahres zahlreiche Veranstaltungen statt, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben sich auch gleich ihr eigenes Geburtstagsgeschenk gegönnt: die Hofholzhütte.