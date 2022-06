Bürgergemeinde Wilen: Erstmals eine Präsidentin

Bürgerversammlung Erstmals eine Präsidentin für die Bürgergemeinde Wilen Wegen des plötzlichen Todes des Amtsinhabers musste die Bürgergemeinde Wilen eine neue Person fürs Präsidium finden. Das gelang. Daniela Wiesli-Hauser wurde am Sonntag an der Bürgergemeinde im Waldstück Wuerenholz praktisch einstimmig gewählt. Christof Lampart 21.06.2022, 12.16 Uhr

Die neue Bürgerschreiberin Karin Stillhart-Wiesli (links) und die neue Präsidentin Daniela Wiesli-Hauser freuen sich, gemeinsam mit Vize Guido Wiesli-Gregori über ihre glanzvollen Wahlresultate. Bild: Christof Lampart

Auf den insgesamt 22 abgegebenen Wahlzetteln war 21 mal ihr Name zu lesen: Daniela Wiesli-Hauser. Die Gewählte selbst enthielt sich der Stimme. «Das ist bei uns so Tradition», erklärte sie im Anschluss an die Versammlung, die am Sonntagvormittag unter freiem Himmel vonstattenging.