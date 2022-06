Glosse: Lasst die Balterswiler Schwingarena stehen!

Herisau «Es ist schade um die Arbeitsplätze»: Ein Augenschein bei der Kuhn Champignon AG am Tag nach Bekanntwerden der Schliessung

Seit 1952 werden bei der Kuhn Champignon AG in Herisau die beliebten Speisepilze kultiviert. Am Mittwoch wurde bekannt, dass der Standort Herisau per Ende Juli geschlossen wird. Noch geht alles seinen gewohnten Gang, doch das Bedauern ist gross.