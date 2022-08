Münchwilen: Streit um Wegrecht und Parkplätze landet vor Gericht

Bezirksgericht Münchwilen «Unsere Ansicht ist ganz klar: Es ist nicht klar!»: Streit um Wegrecht und Parkplätze landet vor Gericht Ein Grundbucheintrag von 1952, ein enger gemeinsamer Vorplatz und eine unklare Parkplatzsituation führen in einer Hinterthurgauer Gemeinde zu einem Nachbarschaftsstreit – und zu einem Prozess am Bezirksgericht Münchwilen. Olaf Kühne Jetzt kommentieren 24.08.2022, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Eingang zum grossen Gerichtssaal des Bezirksgerichts Münchwilen. Bild: Nana Do Carmo

1952 waren unsere Autos noch kleiner, und längst nicht jeder Haushalt hatte zwei Stück davon rumstehen. Doch aus dieser Zeit stammt ein Grundbucheintrag, der in einer Hinterthurgauer Gemeinde zu einem Nachbarschaftsstreit führte. Indes ist es nicht der Grundbucheintrag per se, der nun zwei Anwälte und das Bezirksgericht Münchwilen beschäftigt, sondern dessen Interpretation.

Ein «gegenseitiges Fuss- und Fahrwegrecht» haben sich zwei Nachbarn in den frühen 1950er-Jahren eingeräumt und amtlich besiegeln lassen. Das Wie und Wo wurde damals nicht auf Meter und Zentimeter genau festgelegt. Jahrzehntelang sei dies aber auch kein Problem gewesen, man habe dies einfach gelebt, sei immer aneinander vorbeigekommen, berichtete die Frau, die sich am Dienstag am Bezirksgericht Münchwilen als Beklagte wiederfand.

Der Kläger wiederum ist seit 2016 ihr Nachbar. In einem Hinterthurgauer Wohnquartier, wie es typischer kaum sein könnte. Ältere und neuere Liegenschaften stehen dicht an dicht. Ein- und Mehrfamilienhäuser, manche aus- oder umgebaut. Parkplätze? Mangelware.

Augenschein vor dem Prozess

Das leide Thema Parkieren brachte die Geschichte nun zur Eskalation. Im «Normalfall» stehen drei bis fünf Autos auf dem gemeinsamen Vorplatz der beiden Liegenschaften, berichteten beide Parteien übereinstimmend. Vor der eigentlichen Verhandlung im Münchwiler Gerichtsgebäude hatte man sich vor Ort eingefunden, für einen Augenschein. Gerichtspräsidentin, Gerichtsschreiberin, Praktikant, zwei Anwälte und natürlich die beiden Nachbarn versuchten während einer halben Stunde auf dem kleinen Areal herauszufinden, wie man das Problem auch ohne Gerichtsurteil lösen könnte.

Dass hierbei gleich zwei Doppelmeter, Klebeband und eine lange Schnur zum Einsatz kamen, verdeutlichte die Komplexität der Geschichte. Klar war einzig, wo die Grundstücksgrenze über den gemeinsamen Vorplatz verläuft. Auf ihrer Seite des Platzes beansprucht die Beklagte zwei nicht eingezeichnete Parkplätze – für ihren Kleinwagen sowie für allfällige Besucher. Der Kläger hat auf seiner Seite zwei Garagen und macht zudem drei Aussenparkplätze für sich und seine Mieter geltend.

Das Resultat des Augenscheins und des akribischen Einsatzes zweier Doppelmeter: Stehen auf der Beklagtenseite zwei Autos in «normaler» Grösse, kommt der Kläger problemlos zu seiner Garage, will er hingegen aus seinen Aussenparkplätzen rangieren, wird die Sache bereits eng. Seine Nachbarin schränke sein verbrieftes Wegrecht ein, ist der Mann überzeugt. Mit seiner Klage forderte er deshalb, dass das Bezirksgericht der Frau untersage, ihr Grundstück für Parkplätze zu nutzen oder sein Wegrecht anderweitig einzuschränken.

Zur Klage getrieben habe ihn jedoch nicht der beschriebene Alltag, sondern dass sich die Frau und ihre Besucher in der jüngeren Vergangenheit wiederholt um seine Rechte foutiert hätten. So sei bei ihr über die Feiertage Verwandtschaft zu Besuch gewesen, die ihren Campingbus gleich eine ganze Woche stehen liess. Genauso lange habe ein Küchenbauer seinen Lieferwagen vor seiner Garage stehen lassen.

Dies gestand die Beklagte ein und gelobte Besserung, räumte aber auch ein, es sei nur ein kleiner Campingbus gewesen. Und wenn Handwerker kämen, müsse man halt miteinander reden. Eine gütliche Einigung war damit aber nicht erzielt.

Skizze von 1988 im Grundbuch

Der Kläger machte eine Skizze geltend, die 1988 den Weg in den fraglichen Grundbucheintrag fand. Seiner Meinung nach zeige sie, farbig schraffiert, exakt, wo das Wegrecht durchlaufe: teils über die Parkplätze der Beklagten. Deren Verteidiger, ein Fachanwalt Bau- und Immobilienrecht, meinte hingegen, die Skizze sei damals für den Umbau einer benachbarten Liegenschaft erstellt worden, zudem äusserst unpräzise und habe ohne Vertrag und zusätzlichen amtlichen Grundbucheintrag sowieso keine Rechtskraft.

Dieser Auffassung schloss sich alsbald auch die Gerichtspräsidentin an: «Unsere Ansicht ist ganz klar: Es ist nicht klar!» Die sogenannte Dienstbarkeit sage nur, man müsse hin- und weggelangen können, regle aber keine Masse oder Parkplätze. «So können wir kein Verbot verhängen, welches die Polizei durchsetzen könnte.» Weil der Kläger dies partout anders sehen wollte – auch nach einer kurzen Unterredung mit seinem Anwalt –, veranschaulichte die Richterin ihre Aussage mit einem Beispiel:

«Stellen Sie sich vor, es gäbe keine Tempolimits, sondern im Gesetz stünde nur: Sie dürfen nicht zu schnell fahren. Wie soll die Polizei so etwas durchsetzen?»

Sie gab dem Anwalt des Mannes denn auch zu verstehen, dass er folglich wohl die falsche Klage eingereicht hatte. Ob das Gericht diese nun abweisen oder gar nicht darauf eintreten wird, darauf wollte sich die Gerichtspräsidentin noch nicht festlegen. Sie stellte ein späteres schriftliches Urteil in Aussicht.

So war denn nach der Gerichtsverhandlung auch klar, dass die Beklagte künftig wohl genauer hinschauen wird, wo und wie ihre Besucher parkieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen