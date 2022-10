Mit Amoklauf gedroht: Bezirksgericht Münchwilen verurteilt Mann

Bezirksgericht Münchwilen «Passiert etwas wie in Halle»: Mann droht mit Amoklauf in Sozialamt und landet vor Gericht Ein 50-jähriger IV-Rentner beschimpft eine Frau und einen Ex-Chef. Die Mitarbeiterinnen des Volketswiler Sozialamtes bedroht er verbal. Dafür kassiert er nun vom Bezirksgericht Münchwilen eine bedingte Geldstrafe. Olaf Kühne 25.10.2022, 08.00 Uhr

Der Eingang zum grossen Gerichtssaal des Bezirksgerichts Münchwilen. Bild: Nana Do Carmo

«Ja, das ist korrekt.» «Ja, das habe ich gesagt.» In seltener Offenheit gesteht der Beschuldigte vor dem Bezirksgericht Münchwilen die allermeisten der ihm zu Last gelegten Taten. Der 50-Jährige wird indes auch nicht müde zu betonen, er sei nicht nur Täter, sondern genauso Opfer.

Beschimpfung, Drohung, versuchte Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Widerhandlungen gegen das Waffengesetz lauten die Anklagepunkte.

«Es ist eine Schande, dass ich mit 50 hier stehe», gibt der Mann zum Schluss der Verhandlung zu Protokoll. «Aber ich habe inzwischen gelernt, die Faust im Sack zu machen und nicht mehr laut zu werden.» Dass er seine Emotionen noch vor wenigen Jahr nicht unter Kontrolle hatte, geht indes aus der Anklageschrift hervor. Eine seiner Schimpftiraden richtete sich im Frühling 2020 gegen eine weibliche Bekanntschaft, mit der laut Verteidigung «eine Liebesbeziehung im Raum gestanden» sei, zu der es dann aber doch nicht kam. Nach einem verbalen Streit, währenddem auch er von der Frau «ziemlich eingedeckt» worden sei, schrieb der Beschuldigte ihr ein SMS, betitelte sie darin als «versoffni, altussehendi Psychomuschi». Hierbei handelt es sich laut Staatsanwaltschaft «lediglich» um eine Beschimpfung.

Beschimpfungen und Drohungen soll er wenige Wochen später in einem Telefongespräch gegen einen früheren Vorgesetzten ausgesprochen haben. Für deren Einordnung schildert der Beschuldigte dem Gericht ausführlich sein bisheriges Leben. Er leide unter ADHS, das aber damals in den 1970er-Jahren weder erkannt noch behandelt worden sei. Trotzdem sei sein Leben lange Zeit einigermassen normal verlaufen. Lehrabschluss als Elektromonteur, wechselnde Berufe und Wohnsitze, Heirat, eine Tochter.

Lebt heute im Wohnwagen

2009 habe dann sein Abstieg begonnen. Durch eine Depression habe er letztlich alles verloren – Arbeit, Familie, soziales Umfeld. Der jahrelange Kampf mit Invalidenversicherung und Sozialämtern habe ihn zermürbt. Heute lebt er mit seiner Hündin in einem Wohnwagen im Tösstal. «Hier bin ich alleine, hier habe ich meinen Frieden», sagt er. Arbeiten könne er nicht mehr, es gehe einfach nicht.

2013 nahm er hingegen einen Anlauf, absolvierte Praktika als Aktivierungstherapeut und Arbeitsagoge in einer Einrichtung für Jugendliche. Just dort habe sein Vorgesetzter verhindert, dass er eine Festanstellung erhalte. «Dieser Mann ist massgeblich schuld daran, dass mein beruflicher Weg nicht weiterging», ist der Beschuldigte auch heute noch überzeugt. Über sechs Jahre nach seinen Praktika, im Sommer 2020, rief er ihn deshalb an und sagte ihm unter anderem, er werde ihn kaputtmachen und: «Bald bist du unter der Erde.» Letzteres habe er so nicht gesagt, behauptet der Mann nun. Und mit «kaputtmachen» habe er gemeint, er werde juristisch alles unternehmen, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Dies sei keine Drohung, ist auch sein Verteidiger überzeugt.

Die gewichtigste Drohung fand dann vor zwei Jahren am Schalter des Sozialamtes der Stadt Volketswil im Zürcher Oberland statt. Zwar habe ihm dieses Sozialamt «zum Abschied» gar den Wohnwagen bezahlt, in dem er heute lebt. Dennoch ist der Mann überzeugt, dass man dort stets gegen ihn gearbeitet und im laufend Steine in den Weg gelegt habe.

Hitlergruss gezeigt

Als ihm dann das Volketswiler Sozialamt Ergänzungsleistungen zu seiner IV-Rente verweigerte, kam es zum Eklat. Es passiere «so etwas wie in Halle», schrie er und zeigte den Hitlergruss.

Im ostdeutschen Halle hatte ein Jahr zuvor ein Rechtsextremist erst erfolglos versucht, in einer Synagoge ein Massaker zu verüben, und anschliessend zwei Menschen erschossen sowie zwei weitere verletzt.

Was er denn mit «Halle» gemeint habe, will der vorsitzende Richter wissen. Dort habe doch in einer Shishabar ein Mann zwei Menschen erschossen, antwortet der Beschuldigte. «Er wollte in einer Synagoge ein Blutbad anrichten», entgegnet der Richter. «Dann habe ich da wohl etwas verwechselt», antwortet der Mann und betont, er habe überhaupt nichts gegen Juden. Er habe den Sozialamtsmitarbeitern nur aufzeigen wollen, wie sie mit ihrer Arbeit Menschen in die Verzweiflung treiben können, nie habe er mit einem Amoklauf drohen wollen, sagt der Mann weiter und schiebt dann dennoch nach:

«Ich hätte auch Leibacher sagen können.»

Der Hinweis auf den Mann, der 2001 im Zuger Kantonsparlament 14 Menschen erschoss, sorgt nicht nur beim Richter für hochgezogene Augenbrauen. Und trägt letztlich wohl auch zur Verurteilung des Angeklagten bei.

Spricht doch das Bezirksgericht Münchwilen den Mann nach mehrstündiger Verhandlung im wesentlichen Punkt schuldig. «Wenn in einer aufgeheizten Stimmung hasserfüllt so etwas gesagt wird, kann es nur als Drohung verstanden werden. Es impliziert Massenmord», sagt der Gerichtsvorsitzende in Bezug auf den Vorfall im Volketswiler Sozialamt. «Sie haben sich aufgeführt wie ein Berserker.» Dabei spiele es auch keine Rolle, dass die betroffenen Mitarbeiterinnen ausgesagt hätten, sie hätten keine Angst gehabt. Deswegen sei es nur eine versuchte Drohung, und versuchte Gewalt liege gar nicht vor. Weiter spricht das Gericht den Mann wegen der Beschimpfung der Frau frei und verhängt wegen des Besitzes zweier illegaler, bei einer Hausdurchsuchung gefundener Dolche eine Busse von lediglich 100 Franken.

Mit einer Strafe von 105 Tagessätzen bleibt das Bezirksgericht dennoch nur leicht unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, welche 120 Tagessätze gefordert hat. Mit 70 anstatt 30 Franken setzen die Richter den Tagessatz gar massiv höher an als die Anklage.

Die Geldstrafe wird bedingt ausgesprochen, die 100-Franken-Busse hat der Angeklagte mit einem Tag in Untersuchungshaft auch bereits «abgesessen». Zum Schluss gibt sich der Richter gar versöhnlich: «Sie haben uns den Eindruck vermittelt, dass Sie es jetzt geschnallt haben.» Auf eine letzte Ermahnung will er dann aber doch nicht verzichten:

«Was Sie gesagt haben, haben Sie nicht dem Staat oder der Gemeinde gesagt. Sie haben es Menschen gesagt.»